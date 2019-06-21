Братья Морозовы – великие русские коллекционеры: В Эрмитаже открылась уникальная выставка живописи

Сегодня, 21 июня 2019 года, в Главном Штабе государственного Эрмитажа в Петербурге открывает двери уникальная выставка под названием «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Экспозиция, включающая в себя 140 художественных произведений, будет интересна не только для утонченных ценителей живописи, но и для любителей прекрасного. Особенность выставки в том, что она единственная в своем роде, так как собранные в течение долгих лет картины коллекционеров редко собираются вместе и вряд ли уже когда-нибудь соберутся в том виде, как это сегодня представлено в Эрмитаже.

Выставка пройдет с 21 июня по 6 октября 2019 годаФото: Артем КИЛЬКИН

Под экспозицию в Главном Штабе выделено половина второго этажа здания. В нее входят 109 картин, хранящихся в Эрмитаже и 31 полотно специально привезено из московского музея ГМИИ имени А.С. Пушкина. Выставку можно назвать по-настоящему обзорной, так как она включает в себя картины многих мастеров кисти, работающих в самой разной технике. Здесь можно увидеть произведения Валентина Серова, Пабло Пикассо, Анри Маттиса, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Пьера Боннара и многих других.

На выставке в Главном Штабе можно увидеть не привычные по технике работы ПикассоФото: Артем КИЛЬКИН

На выставке собраны картины Анри Матисса, Поля Гогена, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога и многих другихФото: Артем КИЛЬКИН

Эдвард МункФото: Артем КИЛЬКИН

Ван ГогФото: Артем КИЛЬКИН

Жемчужиной выставки можно назвать «Музыкальный салон» из особняка Ивана Морозова, воссозданного в стенах Главного Штаба. Для этого зала Иван Абрамович в 1905 году заказал серию декоративных панно на сюжет «История Психеи» французскому художнику-символисту Морису Дени, который воплотил идею основываясь на Психее, описанной в романе «Метаморфозы» Апулея. Однако в середине XX века работы из зала разделили и отправили в разные музеи. Специально для выставки совместно с Louis Vuitton музыкальный салон был полностью воссоздан в Эрмитаже с максимально приближенным видом в оригинальному.

"Музыкальный салон" воссозданный по архивным фотографиям начала прошлого векаФото: Артем КИЛЬКИН

- Выставка Щукина в Москве, выставка Морозовых в Петербурге, в следующем году большая выставка братьев Морозовых в Париже, Щукина в Петербурге и выставка Морозовых в Москве. Вот такой венок памяти великих коллекционеров мы вместе сплетаем, - отметил Михаил Пиотровский директор Эрмитажа.

Михаил Пиотровский, директор ЭрмитажаФото: Артем КИЛЬКИН

Параллельно с Петербургом в Москве в ГМИИ имени А.С. Пушкина проходит аналогичная выставка коллекционера Сергея Щукина. Для нее Эрмитаж отправил в столицу около 60 редких полотен. После большая объединенная экспозиция будет представлена в Париже, а позже Щукин приедет в Петербург, а Морозовы в Москву. Таким образом сплетется венок памяти замечательным людям-коллекционерам.

В Петербурге в полном собрании коллекция выставляется, вероятнее всего, в последний разФото: Артем КИЛЬКИН

Выставка в здании Главного Штаба продлится с 21 июня по 6 октября 2019 года. Ее сопровождает обширная образовательная программа, включающая мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с кураторами.