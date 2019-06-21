Разговоры о главном

На днях в Петербурге прошло рабочее заседание Общественной палаты Ленинградской области. Повестка дня была насыщенной. Обсудили пять вопросов, но большая часть была посвящена самым животрепещущим.

СТАРУЮ СИСТЕМУ СЛОМАЛИ, НОВАЯ ПОКА В НАЛАДКЕ

Мусорная реформа, которую на протяжении двух с половиной месяцев тестировали в Приозерском районе и готовились в скором времени распространить на всю Ленинградскую область, требует серьезных доработок.

- У нас была отлаженная система вывоза мусора, - отметила председатель Общественной палаты Приозерского муниципального района Анна Тюрина. - Никаких проблем в этой сфере мы не знали ровно до тех пор, пока к нам не пришла реформа.

Сейчас, по словам Тюриной, старую систему сломали, а новую наладить не успели. Мусор вывозят с перебоями, контейнеры на площадках стоят старые, хотя их обещали заменить. Кроме того, как констатировала Анна, полигоны теперь отказываются принимать мусор от кого бы то ни было, кроме регионального оператора.

- Эту ситуацию мы будем держать на контроле, - отметил председатель Общественной палаты Юрий Трусов. - В ближайшее время создадим рабочую группу, организуем публичные слушания. Очевидно, что реформа требует серьезной доработки.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ВОЛОКИТА

Вторым животрепещущим вопросом стали нацпроекты. С этим в отличие от нашумевшей мусорной реформы в Ленобласти на данный момент все в порядке. Проекты реализуются активно и без задержек - от строительства жилья и новых дорог до развития образования. Правда, кое-какие нерешенные вопросы встречаются и здесь.

- Колоссальная опасность заключается в том, что их запустили не в плановом порядке, а как-то вдруг, в один момент, - констатировал Трусов. - Соответственно на каком-то этапе - выделения земли, например - гарантированно возникнут бюрократические сложности. Я уже говорил как-то на одном совещании: нужно разрешить разработку документов по проектам в упрощенном порядке, иначе все это полезное и нужное дело в итоге стопорится.

Итогом обсуждения также стало создание рабочих групп по главным направлениям. В ближайшее время созданные ими рекомендации по национальным проектам поступят в правительство Ленинградской области.