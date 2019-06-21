2019-06-21T12:56:39+03:00
Фотоконкурсы

Стань автором нового дорожного знака в Петербурге «Утка на «зебре»

Автор лучшего эскиза получит призы. Конкурс будет проходить с 1 по 31 июля 2019 года на сайте kp.ru
Степан СТЕПАНОВ
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В некоторых странах дорожный знак с утками уже существует. Но в Петербурге будет свой!В некоторых странах дорожный знак с утками уже существует. Но в Петербурге будет свой!
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Воспитанные утки, переходящие дорогу по «зебре» к Летнему саду, стали настоящими героями этого лета. Культурных птиц культурной столицы России решили даже изобразить на эмблеме регионального отделения Союза пешеходов. Как она будет выглядеть – решать вам. В связи с этим объявляем конкурс детского рисунка «Утка на «зебре».

С 1 по 31 июля 2019 года творите и выгружайте свои работы на сайте kp.ru, а 1 августа мы назовем имя победителя. Лучший рисунок выберет жюри, в числе которого будет также депутат Алексей Цивилев, который, собственно, и выступил с инициативой создать дорожный знак с уточками.

Рисунок-победитель станет эмблемой регионального отделения общественного движения Союз пешеходов России, а также будет использоваться в социальных сетях или документах. И это не всё. Автору эскиза мы также подарим билеты в Ленинградский зоопарк на всю семью.

Культурные уточки переходят дорогу в Санкт-Петербурге.

Культурные уточки переходят дорогу в Санкт-Петербурге.

Правила конкурса «Утка на «зебре»:

- Возраст участников – от 5 до 14 лет.

- Рисовать можно чем угодно: карандаши, фломастеры, краски. Главное, чтобы фон был узнаваем и по теме: пешеходный переход, набережная, красивая решетка входа в Летний сад.

ВНИМАНИЕ!

1 июля 2019 года здесь появится форма для загрузки фото ваших рисунков!

ИСТОЧНИК KP.RU

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