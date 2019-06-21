16-летний комик из Санкт-Петербурга получил приз зрительских симпатий на стендап-фестивале SPB 2K19

Звание народного стендап-комика заслужил 16-летний житель Санкт-Петербурга Борис Зелигер.

Стендап-комики выступали сразу на нескольких площадках, поэтому многочисленные гости фестиваля перемещались между заведениями, чтобы увидеть как можно больше выступлений. Телеканал ТНТ решил учредить свою собственную номинацию, победитель которой заслужил бы право выступить на грядущем VK-fest на сцене ТНТ. Определить лучшего комика предстояло зрителям, для чего была разработана специальная механика. Гостям предлагали отсканировать qr-код, далее пользователь попадал в паблик ТНТ-Санкт-Петербург в «ВК», где отдавал свой голос за любимого комика. Таким образом победителем, обладателем титула «Народный стендап-комик Санкт-Петербурга» стал 16-летний Борис Зелигер. Сразу после объявления результатов он поделился своими эмоциями и рассказал о своих первых шагах в юморе.

- Занимаюсь стендапом больше двух лет, когда начинал, мне было 14,5, - рассказал Борис Зелигер. - Обычно вдохновляюсь тем, что вызывает яркие эмоции. Если событие или ситуация вызывает у меня смех - усмешняю, если негатив — перевожу в шутку. Если это смешит только меня, а на проверках — тишина, такой материал не идет в работу. Выступаю несколько раз в неделю - может доходить до четырех-пяти раз. Когда я больше занят в школе - раз, два. Стараюсь участвовать в максимальном количестве мероприятий по стендапу в России: ездил в Москву, Казань и, конечно, я не мог пропустить фестиваль, который проходил в моем городе. Я считаю, что мероприятие удалось. Все получили бонусы - кому-то в ведро насобирали денег, кто-то поучаствовал в открытом микрофоне с денежным призом, а я, благодаря фестивалю, выступлю на VK фест. Что, разве не круто?

Выступление Бориса Зелигера на сцене ТНТ в рамках VK-fest 2019 состоится уже в июле в Санкт-Петербурге.