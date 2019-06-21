2019-06-21T13:31:35+03:00
Телевизор

16-летний комик из Санкт-Петербурга получил приз зрительских симпатий на стендап-фестивале SPB 2K19

С 14 по 16 июня в Санкт-Петербурге проходил шестой стендап-фестиваль SPB 2K19, с участием почти двух сотен комиков и тысяч зрителей
Поделиться:
Выступление Бориса Зелигера на сцене ТНТ в рамках VK-fest 2019 состоится уже в июле в Санкт-Петербурге.Выступление Бориса Зелигера на сцене ТНТ в рамках VK-fest 2019 состоится уже в июле в Санкт-Петербурге.
Изменить размер текста:

Звание народного стендап-комика заслужил 16-летний житель Санкт-Петербурга Борис Зелигер.

Стендап-комики выступали сразу на нескольких площадках, поэтому многочисленные гости фестиваля перемещались между заведениями, чтобы увидеть как можно больше выступлений. Телеканал ТНТ решил учредить свою собственную номинацию, победитель которой заслужил бы право выступить на грядущем VK-fest на сцене ТНТ. Определить лучшего комика предстояло зрителям, для чего была разработана специальная механика. Гостям предлагали отсканировать qr-код, далее пользователь попадал в паблик ТНТ-Санкт-Петербург в «ВК», где отдавал свой голос за любимого комика. Таким образом победителем, обладателем титула «Народный стендап-комик Санкт-Петербурга» стал 16-летний Борис Зелигер. Сразу после объявления результатов он поделился своими эмоциями и рассказал о своих первых шагах в юморе.

- Занимаюсь стендапом больше двух лет, когда начинал, мне было 14,5, - рассказал Борис Зелигер. - Обычно вдохновляюсь тем, что вызывает яркие эмоции. Если событие или ситуация вызывает у меня смех - усмешняю, если негатив — перевожу в шутку. Если это смешит только меня, а на проверках — тишина, такой материал не идет в работу. Выступаю несколько раз в неделю - может доходить до четырех-пяти раз. Когда я больше занят в школе - раз, два. Стараюсь участвовать в максимальном количестве мероприятий по стендапу в России: ездил в Москву, Казань и, конечно, я не мог пропустить фестиваль, который проходил в моем городе. Я считаю, что мероприятие удалось. Все получили бонусы - кому-то в ведро насобирали денег, кто-то поучаствовал в открытом микрофоне с денежным призом, а я, благодаря фестивалю, выступлю на VK фест. Что, разве не круто?

Выступление Бориса Зелигера на сцене ТНТ в рамках VK-fest 2019 состоится уже в июле в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Гроза после жары: МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях, которые обрушатся на Петербург
Петербуржцу, специально задавившему человека, дали 14 лет тюрьмы
В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову
ГИБДД провела показательный рейд против парковки на велодорожках
22 июня проезд на трамваях и троллейбусах для блокадников и ветеранов в Петербурге будет бесплатный
Мужчина, который пьяным разъезжал по Петербургу на угнанном автобусе, осужден
Найден хозяин зловонной трубы в Выборгском районе
В Петербурге всех ветеранов войны хотят обеспечить социальным такси
На «Алые паруса» в Петербурге будет запрещено продавать алкоголь
На участке КАД рядом с Мурманским шоссе перекроют движение
На станции Новая Деревня поезд задавил упавшего на рельсы мужчину
Петербург назван лучшим городом России для катания на скейте
На Верхнем Суздальском озере произошла массовая драка
В Петербурге напали на профессора ВУЗа, связав его проводом
В центре Петербурга черный джип врезался в шаверму
На Суздальских озерах утонул мужчина и 11-летний мальчик
Петербуржец погиб под колесами авто, выйдя посмотреть на сбитого им лося
Погода 21 июня: Жара в Петербурге сменится грозой
Туалеты без перегородок и грязные дети: Проверка показала, как в летних лагерях отдыхают петербургские подростки
До конца 2020 года петербургское метро купит 70 новых вагонов
Петербуржцев зовут съездить в Выборг в туристическом вагоне на «Ласточке»
Под Гатчиной пьяный хозяин квартиры изнасиловал домработницу
Сотни петербуржцев застряли в Пулково при попытке улететь на отдых в Анталью