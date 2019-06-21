Сын Виктора Цоя порекомендовал Ивану Урганту сделать татуировку

Сегодня, 21 июня 2019 года, легендарному рок-музыканту Виктору Цою исполнилось бы 57 лет. С самого утра в соцсетях и различных пабликах появляются посты с фотографиями и песнями музыканта. Поклонники сетуют, что «последний герой» не дожил до наших дней, но Цой в их сердцах всегда жив. Даже Елизавета Боярская снялась в фотосессии, посвященной Виктору Цою.

Накануне дня рождения Цоя гостями программы «Вечерний Ургант», которая сейчас транслируется из Петербурга, стали гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и сын знаменитого музыканта Александр. Они рассказали о проекте «Симфоническое КИНО», который был запущен десять лет назад. Периодически хиты легендарной группы исполняются в сопровождении симфонического оркестра. Каспарян в этом проекте играет на гитаре, Цой-младший занимается продюсированием и видеорядом. В студию гости принесли гитару Виктора и даже и разрешили ведущему подержать ее в руках.

Сын Виктора Цоя Александр. Фото: стоп-кадр из программы Вечерний Ургант

Александр Цой продемонстрировал свежую татуировку на левом предплечье.

- Только что сделал новое тату и придумал, что можно сделать вам, Иван. На фалангах пальцев правой руки выбить «ВЕЧЕ», а на левой - «РНИЙ».