2019-06-21T17:38:00+03:00
Общество

Писательница Татьяна Толстая предложила отправить в Сибирь туристов из Китая

Петербурженка считает, что они «заполонили» ее родной город
Сергей ВОЛЧКОВ
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Многочисленные туристы из Китая возмутили писательницу Татьяну Толстую.Многочисленные туристы из Китая возмутили писательницу Татьяну Толстую.Фото: Артем КИЛЬКИН
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НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ

Эмоциональный пост с критикой в адрес гостей из Поднебесной писательница опубликовала после того, как ей не удалось купить билеты на «Сапсан» из Москвы в Петербург – как оказалось, все приемлемые по цене места уже успели занять китайцы.

«Пишут, что китайский туризм как минимум неприбылен для России, а то и вредоносен. Китайская туристическая мафия так организовала туристскую инфраструктуру, что доходы валятся в основном ей, а не в наш бюджет: автобусы китайские, отели китайские, гиды китайские, и т.д. - поделилась Толстая своим гневом с подписчиками в Facebook. - Налогов как от козла молока, а амортизация за наш счет: в поезда не сесть, уличный трафик, и без того тяжелый, стал еще кошмарнее, в минувшем году китайцев в Питер приехало в два раза больше, чем в позапрошлом».

Татьяна Толстая написала на Facebook возмущенный пост про китайских туристов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Толстая написала на Facebook возмущенный пост про китайских туристов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особенно Толстую возмутила порча китайскими туристами эрмитажного паркета. Да и вообще, уверена писательница, в Эрмитаже им делать нечего – «там же все портреты на одно лицо».

Решение проблемы внучка Алексея Толстого предложила радикальное: нужно взять и построить где-нибудь в Сибири миниатюрную копию Петербурга.

«Чтобы не скучно было, можно менять Ростральные колонны и Адмиралтейство местами, - заключила Татьяна Никитична. - Или Летний сад разбить на Дворцовой площади, все равно никто же не заметит и не запомнит».

ОТДЫХАЙ У НАС, ПЛАТИ – У СЕБЯ

- Такая проблема действительно существует, - отметил в разговоре с корреспондентом «КП» исполнительный директор «Ассоциации туристско-эскурсионных предприятий и организаций Юрий Жилкин. – Китайский туристический бизнес движется двумя путями. С одной стороны, он стремится отсечь любых посредников – а значит, исключить потерю прибыли. С другой – активно пользуется возможностями незаконного обогащения.

Китайские игроки рынка в Петербурге активно строят собственную туристическую инфраструктуру. Прогулявшись по городским улочкам и переулкам, можно без труда разыскать множество магазинчиков, ресторанов, кафе и даже парикмахерских, рассчитанных на строго определенную – понятно, какую – клиентуру. Куда уходит выручка, поступают ли в казну налоги – неизвестно.

Толстая уверена, что в Эрмитаже китайцам и вовсе делать нечего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Толстая уверена, что в Эрмитаже китайцам и вовсе делать нечего.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Существует и другая схема, - отмечает Жилкин. – Когда в городе открывается своего рода представительство некой китайской компании – допустим, ресторана. Турист приезжает из Поднебесной, идет обедать, а платит только тогда, когда вернется в свою страну. Таким образом, казна опять-таки лишается денег.

Нет, кое-что китайские туристы, конечно, оставляют: за тот же транспорт, экскурсии, речные прогулки и прочее оплата идет исправно. Но ее существенно меньше, чем могло бы быть – и в этом основная проблема.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Благо для России»

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр АГАМОВ:

- Китайский поток – несомненное благо для России. Весь сервис, который сопровождает китайских туристов здесь в России, имеет российскую прописку, это российские юридические лица. Следовательно, когда мы слышим про «китайские рестораны», «китайские автобусы» и так далее, надо понимать, что речь идет о российских юридических лицах, где собственником часто, но далеко не всегда выступает китайский инвестор.

Более того, добавляет Агамов, зачастую, сами китайцы в Петербурге становятся жертвами обмана – для них, например, завышают цены в магазинах.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Комитета по развитию туризма: 600 тысяч в год

В 2018 году Северную столицу посетили почти четыре миллиона иностранных гостей. Выходцев из Поднебесной среди них не так уж много: всего 600 тысяч – примерно 15 процентов от общего числа.

- Вместе с тем с каждым годом количество китайских туристов в Петербурге растет, - отмечает пресс-секретарь комитета Яна Машкина. – По сравнению с 2017 годом, например, оно возросло на 17 процентов. Чем это обусловлено? На наш взгляд – интересом к городу и удобством туристической инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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