Юбилей SKODA OCTAVIA отметят с «Авто Премиумом» в МЕГА Парнас

Сердце марки ŠKODA, которое ритмично бьется уже 60 лет, – модель ŠKODA OCTAVIA, все поколения которой воплощают в себе лучшее, что есть у чешской марки. С каждой премьерой автомобиль становится все технологичнее, отвечая запросам времени и своих клиентов, но всегда эта модель сохраняет узнаваемые черты марки, которые очевидны не только в дизайне, но и в самой сути, концепции автомобиля, в центре которой – человек. Инженеры и дизайнеры марки всякий раз создают шедевры, одинаково дружелюбные и к водителю с пассажирами, и к окружению на дорогах, и к пешеходам!

Весь 2019 год семья ŠKODA отмечает юбилей этой исключительной модели, на которой остановили свой выбор более 6 миллионов человек!

На этот раз с 21 по 27 июня группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» приглашает петербуржцев и гостей города познакомиться и еще раз убедиться в совершенстве ŠKODA OCTAVIA на экспозиционной площадке в одном из крупнейших торговых центров – МЕГА Парнас.

Фото предоставила группа АВТО ПРЕМИУМ в Санкт-Петербурге.

Здесь вас дружелюбно встретят, проконсультируют и предложат юбилейные цены на автомобиль со специальным комплектом опций. Каждый день на стенде работают специалисты дилеров и проводится запись на тест-драйв в любой из трех дилерских центров «Авто Премиум», расположенных в разных районах Петербурга.

А подарки дарят сами дилеры! Все гости дилерских центров, записавшиеся в МЕГА на тест-драйв, и прошедшие его в «Авто Премиуме», получат бесплатный пригласительный билет на всю семью в развлекательный парк «Озорные белки», который выступает партнером проекта.

В субботу для посетителей МЕГА Парнас организуют дополнительные семейные активности с детской площадкой, где будут работать аквагримеры и мастера, которые научат ребят создавать оригинальные открытки с деревянными аппликациями в виде сердца.

Для взрослых гостей автодилеры предлагают оригинальную фотозону и зону отдыха, где можно отдохнуть и почитать журналы ŠKODA и каталоги по модельному ряду. Здесь можно сделать фото на память, и даже авторский портрет в модной технике «fashion sketch».

Фото предоставила группа АВТО ПРЕМИУМ в Санкт-Петербурге.

Приглашаем присоединиться к семье ŠKODA и порадовать себя не только шопингом, но и знакомством с официальными дилерами группы «Авто Премиум» и бестселлером чешской марки - автомобилем ŠKODA OCTAVIA.

Семейный праздник мы проведем вместе!

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