70-летие КНР в Петербурге отметили музыкальной пьесой о дружбе России и Китая

ОТ РУССКИХ НАРОДНЫХ ДО УЙГУРСКОГО КОЛОКОЛЬЧИКА

Союз китайских художников и музыкантов и ансамбль солистов Государственного академического русского оркестра имени Андреева вместе вышли на сцену Государственной академической капеллы Петербурга 11 июня. На концерте, посвященном празднованию 70-летия Китайской Народной Республики, коллективы исполнили музыкальную пьесу о дружбе народов России и Поднебесной.

В произведении, которое состоит из двух частей, звучат пожелания счастья Новому Китаю от китайских эмигрантов и иностранных студентов, а также рассказывается о Великом шелковом пути и общем будущем России и Китая.

Для зрителей концерт стал своего рода путешествием с берегов Невы на гору Тянь-Шань и обратно. Звуки русских народных инструментов сменялись проникновенной мелодией китайской скрипки и воздушным танцем уйгурского колокольчика. Кульминацией действия стала проникновенная песня в исполнении русских и китайских студентов.

Затем перед зрителями выступила заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Мария Людько. Она впервые исполнила на сцене песню «Наша дружба», которую заслуженный деятель искусств России, композитор Виктор Плешак написал специально к знаменательной дате.

А китайский музыкант Ван Цян, который играет на традиционном инструменте цзинху, вместе с ансамблем солистов Государственного академического русского оркестра имени Андреева исполнил две символичные песни: арию Сусан из пекинской оперы «Юй Тан Чунь» и «Катюшу».

Также зрители услышали попурри русских и китайских му-зыкальных произведений и виртуозную игру на гучжэне. Это один из древнейших китайских инструментов, первое упоминание о котором датируется II веком до нашей эры.

О КОНЦЕРТЕ

Праздничный концерт в капелле прошел в рамках «Китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства» и программы «Один пояс - один путь».

Торжество организовано Союзом китайских художников и музыкантов России, созданном еще в 2010 году.

- Этим концертом художники и музыканты выразили надежду на светлое будущее КНР, а также про-должили воздвигать платформу для дальнейшего сотрудничества России и Китая, - сказал председатель союза Пань Икуй.

А генеральный секретарь организации Син Ничжэнь выразила уверенность, что совместная работа двух старых друзей над проектом «Один пояс - один путь» важна не только для России и Китая, но и для всего мирового сообщества.

Свои поздравления с 70-летием КНР передал участникам и зрителям концерта и Зураб Церетели. Президент Российской академии художеств уверен, что отношения между Россией и Китаем сегодня носят не только стратегический, но и товарищеский, а значит, доверительный характер. Скульптор считает, что подобные контакты сближают людей и помогают им глубже понять душу другого народа.

70 ЛЕТ ДРУЖБЫ

Как отметил консул по делам культуры Китая в Санкт-Петербурге, уже на второй день после создания Мао Цзэдуном Китайской Народной Республики Советский Союз признал Новый Китай и установил с ним дипломатические отношения. Когда же КНР бедствовала, СССР сразу приходил на помощь дружественному народу. Так, советские эксперты специально приезжали в Поднебесную, чтобы мудростью и трудолюбием помочь заложить основу для индустриализации.

Несмотря на все перемены, произошедшие в наших странах за эти годы, китайско-российские отношения оставались дружественными, зрели и укреплялись. А сегодня даже переходят на новую, более высокую ступень сотрудничества. Об этом объявили Си Цзиньпин и Владимир Путин на Петербургском Международном экономическом форуме.

Семидесятилетний опыт доказывает: отношения Китая и России всегда будут добрососедскими и народы двух стран не перестанут быть партнерами.