В режиме «сухого» закона: Как изменится жизнь горожан накануне «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

Раз в год в Петербурге есть такая ночь, когда центр города полностью отдан подросткам – выпускникам школ. «Алые паруса» - праздник, когда все для них. И концерт на Дворцовой, и салют над Невой, и многое другое. Другим петербуржцам вечером и ночью с 23 на 24 июня придется немного потесниться.

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

Часть улиц в центре Петербурга уже перекрыта. Другие закроют в воскресенье. Рассказываем, куда и когда лучше не ехать на машине.

Уже сейчас закрыта правая полоса движения по Биржевой площади от Дворцового до Биржевого моста. Откроют ее только после 23.00 28 июня. Это необходимо для подготовки к празднику.

Ряд улиц и набережных в центре города уже стали односторонними. Это:

- Дворцовая набережная - от Троицкого к Дворцовому мосту (до 6 часов утра 26 июня).

- Кронверкская набережная – от Кронверкского к Иоанновскому мосту (до 8 часов утра 25 июня).

- От Троицкой к Суворовской площади – причем, машины поедут в этом направлении по встречным полосам Троицкого моста (до 8 часов утра 25 июня).

В день празднования Алых парусов центр города станет пешеходным.

А на Миллионной улице движение, наоборот, временно станет двусторонним – от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади (с 17.00 23 июня до 06.00 24 июня).

Но здесь хотя бы можно проехать. Теперь расскажем, где движение будет, или уже сейчас полностью перекрыто.

- Большая Морская улица – от Невского до Дворцовой площади (до 22.00 26 июня)

- Адмиралтейская набережная (до 08.00 25 июня)

- Троицкий мост (с 20.00 22 июня до 06.00 23 июня, с 13.45 23 июня до 18.00 24 июня, с 21.00 24 июня до 08.00 25 июня.

А где еще

- с 17.30 23 июня до 05.00 24 июня:

Невский пр. от Садовой ул. до Дворцовой пл.;Дворцовый мост;Биржевая пл.;Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;Малая Морская ул. от Невского пр. до Вознесенского пр.;Большая Морская ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.;Мошков пер.;Аптекарский пер.;наб. Зимней канавки;Мраморный пер.;Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.; Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл.

- с 22.30 23 июня до 05.00 24 июня:

Университетская наб. от Биржевой пл. до Кадетской линии;наб. Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии;Биржевой мост;Суворовская пл.

Концерт на Дворцовой начнется в 22.00 23 июня, а шоу Алые паруса с салютом - в 00.40 24 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДВА БЕРЕГА

В день праздника Троицкий мост разведут в неурочное время. Более того, его створки будут открыты более суток: с 14.00 23 июня до 18.00 24 июня. Разводку остальных мостов в этот день отменяют.

Кстати, в канун праздника состоится еще и генеральная репетиция. Для нее Троицкий мост тоже будет разведен вне графика: с 20.45 22 июня до 04.50 23 июня. Остальные мосты разводятся по своему расписанию.

ПРО ТРАНСПОРТ

В ночь с 23 на 24 июня 2019 метрополитен будет работать без перерыва. На вход будут открыты все вестибюли станций, за исключением тех, у которых есть два входа. Среди закрытых вестибюли 1 станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», вестибюли 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», а также входы на станции «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Домой же от станций метро помогут добраться ночные автобусы. Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», они будут курсировать каждые полчаса с полуночи до шести часов утра по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Оплатить проезд в ночных автобусах можно покупкой разового билета и электронными проездными билетами.

БЕЗ АЛКОГОЛЯ

Чтобы не испортить вечер ни себе, ни другим, важно соблюдать ряд правил. Так, в зону праздника не пропустят со стеклянными бутылками, а также с колющими и режущими предметами, в том числе и с маникюрными ножницами.

Не стоит приходить в нетрезвом виде, к тому же купить алкоголь в этот день будет проблематично. Круглые сутки - с полуночи до полуночи - 23 июня во всех магазинах города будет введен запрет на продажу выпивки. Исключение составят рестораны и бары, где спиртное будет продаваться в обычном режиме.

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НА ЗАМЕТКУ

Вход на праздник будет осуществляться только по пригласительным! Для тех, кто все-равно хочет полюбоваться красочным шоу, организаторы предоставили вот такую схему, где отмечены набережные с открытым доступом для всех желающих.

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