2019-06-21T17:57:22+03:00
Досуг

Турнир по пляжному волейболу MODELBALL от Радио ENERGY

Радио ENERGY в третий раз организовывает любительский турнир по пляжному волейболу в формате 4 на 4 среди девушек - MODELBALL!
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Поднимать спортивный дух участниц и создавать жизнерадостное настроение зрителей будут DJ Радио ENERGY!Поднимать спортивный дух участниц и создавать жизнерадостное настроение зрителей будут DJ Радио ENERGY!
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MODELBALL от Радио ENERGY — сочетание спорта, здоровья, красоты и отличного настроения. Соревнования пройдут в рамках полюбившегося петербужцам и гостям города VK Fest, а именно 20 июля в зоне «спорт».

Что тебя ждёт на MODELBALL от Радио ENERGY?

— Мастер класс по волейболу

— Конкурсы от DJ

— Зажигательная музыка от Радио ENERGY

— Ценные призы

— И самые горячие соревнования по волейболу, которые ты видел в своей жизни!

Собрав за два года множество восторженных отзывов, энергичный турнир по пляжному волейболу среди девушек от Радио ENERGY вновь состоится на VK Fest!, запоминающийся турнир по пляжному волейболу MODELBALL проходит в Санкт-Петербурге в третий раз! Не пропустите первый день VK Fest, на котором восхитительные девушки превратят спортивное состязание в головокружительное шоу — столь зрелищный волейбольный турнир вы вряд ли видели!

Радио ENERGY приглашает желающих проявить себя у сетки! Если вы хотите войти в команду и испытать свои силы, тогда внимательно ознакомьтесь с правилами акции, после выкладывайте свои фотографии в бикини в специальный альбом в официальной группе ВКонтакте Радио ENERGY: https://vk.cc/9w6cZH, получите статус участницы к заявке и приезжайте за победой!

Попали в команду? Приезжайте 20 июля в парк имени 300-летия Санкт-Петербурга (Приморский проспект, 74) и демонстрируйте волю к победе! Для победителей Радио ENERGY приготовило классные призы: каждая девушка из команды победителей получит сертификат на круиз по Балтийскому морю!

Поднимать спортивный дух участниц и создавать жизнерадостное настроение зрителей будут DJ Радио ENERGY! Не пропустите взрыв красоты и спортивного азарта на самых женственных соревнованиях фестиваля!

Помимо MODELBALL, Радио ENERGY порадует всех посетителей их зоны насыщенной программой в течение всех дней фестиваля. Организаторы подготовили зарядку-разминку, мастер классы, мини-турнир по волейболу для зрителей и множество спортивных конкурсов - всё это под зажигательные хиты Радио ENERGY!

Приглашаем всех посетить зону Радио ENERGY 20 и 21 июля на VK Fest с 13:00 до 20:00.

Возрастная категория мероприятия:

Для участия: 18+

Как зритель: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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