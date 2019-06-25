По городу без забот: Для Петербурга разработали инновационную систему поездок на общественном транспорте

Утро, час пик, петербуржцы торопятся на работу. Пожалуй, каждый знаком с такой ситуацией: запрыгиваете в автобус, а средства на «Подорожнике» закончились. И как всегда – не вовремя. Придется искать в кошельке наличные или и вовсе бежать к метро, чтобы пополнить карту. А в подземке очередь. У жителей большого города миллионы дел и каждая минута на счету. А с транспортом, расписанием маршрутов и загруженностью дорог связаны все перемещения по Северной столице. Но все может стать проще. В этом году в Петербурге завершится разработка проекта «умного» транспорта.

ТРАНСПОРТ В ТЕЛЕФОНЕ

С помощью новой системы можно будет пополнить он-лайн «Подорожник», не заходя в метро. Каждый сможет завести для этого личный кабинет в специальном приложении на смартфоне или на специальном сайте. Бесконечно теряете проездные? Забывчивым горожанам на помощь придет электронная версия проездного с QR-кодом – тоже в телефоне.

Задержки общественного транспорта из-за ситуации на дорогах тоже нередкая для Петербурга проблема. Но табло на «умных» остановках подскажет точное время прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая. Посмотреть его можно будет, кстати, и на портале или в мобильном приложении еще до выхода из дома – оценить обстановку и рассчитать минуты. Система сможет в режиме реального времени учитывать непредсказуемое – например, ДТП на дорогах. Автобус оперативно перестроится и пойдет в объезд, избежав неминуемую пробку.

Каждый петербуржец знает, как тяжело бывает «втиснуться» в транспорт, когда все едут с работы домой. Так вот система примет информацию от датчиков подсчета пассажиров. И если троллейбус или автобус переполнен, можно будет решить и эту проблему. Либо выпустить дополнительный транспорт на маршруты, либо уменьшить интервал движения между ними.

БЕЗ БУМАЖЕК

Отдельной строкой идут в системе льготы на транспорте для петербуржцев. Электронная цифровизация ни в коем случае их не потеряет. А напротив соберет в базе воедино. В личном кабинете при минимальном количестве персональных данных льготник ознакомится с предлагаемой ему социальной помощью. Кроме того, в городе станет возможным отследить за тем, какое количество горожан ее действительно получает.

Еще один плюс – на проездные для школьников и студентов можно будет подавать списки централизованно. Особенно актуально это для тех, кто учится в петербургских вузах: стоять в очередях, чтобы получить свой студенческий проездной не придется. С регистрацией в базе вновь поможет личный кабинет.

КОНКРЕТНО

Все вышеперечисленное станет возможным благодаря Комплексной информационной системе управления городским пассажирским и пригородным транспортом (КИСУ ГППТ). Генеральным подрядчиком системы является группа компаний «ШТРИХ-М», которая привлекла лучших в стране специалистов в сфере транспорта и аккумулировала опыт транспортников Санкт-Петербурга. Специально для Петербурга проект задумали еще в 2014 году, тогда же была разработана концепция. Затем специалисты работали над техническим заданием, эскизным проектом и прототипом самой системы. А уже в этом году создание КИСУ будет завешено.

– Сейчас мы вышли на финишную прямую. Это разработка программного обеспечения. Остался последний ее этап, который мы планируем закончить в 2019 году, – рассказала заместитель генерального директора по автоматизации транспорта компании «ШТРИХ-М» Валентина Усачева. – Благодаря КИСУ жители города получат инновационные способы оплаты проезда. Это не только карты «Подорожник», но и карты виртуального электронного кошелька, которые работают в режиме онлайн. Это оплата проезда с помощью мобильного приложения и оплаты разовой поездки с помощью QR-кода или смс, бесконтактных банковских карт, Единой карты петербуржца. Кроме того, горожане будут иметь возможность в личном кабинете посмотреть все свои выполненные поездки.

Система позволит эффективнее управлять движением общественного транспорта в Петербурге. И конечно, сделать его удобнее, качественнее и безопаснее для пассажиров. Внедрение системы позволит перейти на бескондукторную технологию оплаты проезда с автоматическим контролем и сэкономить бюджетные средства.

Проект этот уникален: у системы нет аналогов больше нигде в России. Поэтому жители города на Неве станут первыми, кто ощутит повышение качества транспортных услуг на себе. И вполне вероятно, что в ближайшем будущем к статусу самого культурного города страны прибавится еще один – инновационной столицы.

КСТАТИ

Систему для петербургского транспорта представили на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта Smart Transport 2019. Он проходил в Северной столице с 19 по 21 июня. Проект КИСУ обсудили в рамках круглого стола «Цифровизация общественного транспорта».

СКАЗАНО

Владимир Шведченко, исполняющий обязанности директора СПБ ГКУ «Организатор перевозок»:

– Такой системы нигде в России нет. Нужно время, чтобы ее разработать и внедрить. В Петербурге она в любом случае будет первой. И это большой шаг на пути к тому, чтобы сделать транспорт «умным».