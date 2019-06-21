Ответ московским лейтенантам ФСБ: Выпускники военной академии в Петербурге устроили заезд на «Гелендвагенах»
Ровно три года назад в Москве выпускники академии ФСБ устроили массовый заезд по столице на черных "Гелендвагенах". Офицеры играли в "шашечки", уходили со шлейфом и красиво выстраивались в ряд. Своеобразный ответ им подготовили выпускники военной академии Петербурга. Правда, курсанты Северной столицы оказались скромнее. Вместо 30 элитных иномарок, они взяли только четыре. Да и вели себя культурнее - все-таки Петербург - правила дорожного движения не нарушали.
Но вот от "принятых стандартов" петербургские выпускники все-таки не отступили. Как и полагается - наглухо тонированные приспущенные стекла. Высунувшиеся из них крепкие офицеры размахивают флагами своей родной академии.
Выпускники военной академии в Петербурге устроили заезд на «Гелендвагенах».Иван МАСЛОВ
Выпускников военной академии заметили в Петроградском районе на пересечении Пионерской улицы и Чкаловского проспекта. Тут неподалеку находится вуз офицеров.
- Они вели себя культурно, - рассказали "КП-Петербург" очевидцы. - Пели песню "Ленинграда" и свистели. Люди встречали их одобрительно.
Выпускники академии ФСБ в Москве устроили массовый заезд на "Гелендвагенах"
"КП-Петербург" публикует видео заезда новоиспеченных офицеров. Выпускники были в форме курсантов. Отметим, что это 91 выпуск лейтенантов военной академии. Сегодня, 21 июня, курсантам торжественно вручили дипломы.
- После вручения дипломов выпускники произнесли торжественную клятву, попрощались с Боевым знаменем академии и станцевали традиционный вальс, - отметили в академии. - В этом году выпускниками стали более 1100 человек. Из них более 45 выпускников стали золотыми медалистами, более 150 человек получили дипломы с отличием.
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Заезд на Гелендвагенах выпускников академии ФСБ.Заезд на Гелендвагенах выпускников академии ФСБ
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