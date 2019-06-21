Выпускникам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и именные кортики

В Кронштадте на Якорной площади беспокойно с раннего утра 21 июня. Мелькают лейтенантские, капитанские и адмиральские погоны. Вдалеке звучит оркестр. Все готовятся к важному для города и страны событию: выпуск офицеров Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716017" frameborder="0"></iframe> В Кронштадте 21 июня морякам вручали пагоны и кортики.Артем КИЛЬКИН

Торжественная церемония прошла в Кронштадте.Фото: Артем КИЛЬКИН

ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА

За двадцать минут до начала церемонии на площади появляются главные виновники торжества. Они гордо вышагивают по брусчатке и занимают свои места. В полдень звучат три выстрела эсминца «Беспокойный» и бой колоколов Морского Никольского собора. Они звонят в честь выпускников Военно-морской академии.

Морской Никольский собор считается главным храмом Военно-морского флота России.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первым к курсантам обращается вице-адмирал, начальник Военно-морской академии Владимир Касатонов. Он поздравляет учащихся и над площадью разносится громогласное «ура» тысячи военнослужащих.

- Внимание. Быть готовым к тому, что пойдет дождь. Но мы моряки. Воды бояться не должны, - улыбается он выпускникам и приказывает начать церемонию вручения.

Курсанты на церемонии вручения.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Князев, Проскурин, Клименко! – курсантов по очереди вызывают к столу. Им вручают диплом, морской именной кортик и заслуженные офицерские погоны. Пока на них лишь одна звезда, но наставники выпускников уверены, что это лишь начало.

Обучение длилось пять лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Увидели эти горящие глаза. Все из них побывали на практике на действующих кораблях флота, - отмечает главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. - Они знают, куда они распределены, есть полная уверенность в дальнейшей судьбе. Большая надежда на этих выпускников. Корабли приходят новые, флот омолаживается не только корабельным составом, но и выпускниками.

Среди выпускников есть военные из других государств.Фото: Артем КИЛЬКИН

ДИНАСТИЯ ВОЕННЫХ

Илья Яшков приехал в Петербург из Архангельска. К тому, чтобы получить офицерское звание, он шел девять лет. Еще в школе парень решил податься в военные – пример взял с отца и старшего брата. Его папа, Александр Николаевич, всю жизнь посвятил военно-морскому флоту.

Для выпускников играл оркестр.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Очень горжусь своим сыном. Началось все со школы – четыре года кадетского корпуса. Теперь позади пять лет академии, - улыбается Александр Яшков. – Честно говоря, еле сегодня сдержался. У нас ведь династия. Старший сын служит на фрегате «Адмирал Горшков». Иван подхватил нашу эстафету. Он отучился на связиста. Будет служить в Дагестане, на Каспийском море.

Родители приехали поддержать Ивана Яшкова из Архангельска.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поздравить военных пришел Заслуженный артист России Александр Розенбаум. Пока артист выступает на сцене, выпускники переодеваются из курсантской формы в офицерскую, парадную. Золотые ремни украшают кортики.

Александр Розенбаум тоже надел парадную форму.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году дипломы военно-морской академии получили около 900 офицеров. Часть из них – военнослужащие со стажем, которые отучились для повышения квалификации.

Выпускники хвастаются родным кортиками.Фото: Артем КИЛЬКИН

-Перед вами большая и светлая жизнь. Вы выбрали путь военного моряка, а значит, стали достойными людьми своего Отечества, - говорит адмирал, бывший Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Виктор Чирков. - Сегодня Военно-морской флот получает новые современные корабли, подводные лодки, летательные аппараты, равных которым нет в мире. Это сложное уникальное вооружение, которое требует высочайшей самоотдачи и знаний. Вы становитесь командирами, а за вами стоят люди, которых вы должны обучать и вести за собой.

Вскоре новоявленные лейтенанты разъедутся по разным уголкам страны. А пока впереди у них целый месяц долгожданного отпуска.