Полиция Петербурга закрыла крупный канал нелегальной миграции

В Петербурге, как и любом другом крупном городе России живет большое количество мигрантов. Но и то, что много из приезжих находятся здесь не совсем законо, также хорошо известно. Один из каналов нелегальной миграции удалось прикрыть полицейским Северной столицы.

- Оперативники центра «Э» ГУ МВД России совместно с сотрудниками регионального УФСБ ликвидировали действующую на территории Петербурга организованную группу, участники которой создали канал нелегальной миграции из стран средней Азии и ближнего Востока, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Среди задержанных оказались двое: организатор – 48-летний уроженец одной из северокавказских республик и 34-летний петербуржец, который отвечал за работу подпольной типографии, где печатали фальшивые паспорта, водительские права, миграционные карты и прочее.

Учитывая это, слова петербуржцев «ты что, права купил?», обращенные к некоторым водителям из ближнего зарубежья, не кажутся надуманными.

По предварительным данным, заказы на легализацию мигрантов поступали в основном от юридических лиц из Петербурга. Стоимость услуг, в зависимости от сложности составляла от одной до сорока тысяч рублей. В среднем в день поступало до 50 заказов.

При этом мигранты, по желанию, могли сменить не только свое имя с фамилией, но и гражданство. То есть стать по документам другим человеком и уйти от преследования по закону.

Сколько мигрантов удалось легализовать таким образом - выясняет полиция. Пока в отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено дело по относительно легкой статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Старший из подельников взят под стражу, а младший остается под домашним арестом.