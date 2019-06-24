Банщикова объявила о начале съемок 4-го и 5-го сезонов сериала «Ищейка»

Третий сезон детективного сериала «Ищейка» был показан на Первом канале осенью прошлого года. Рейтинг картина получила высокий, ее не раз выдвигали на престижные премии. А поклонники в Instagram то и дело спрашивали исполнительницу главной роли Анну Банщикову, когда ждать продолжения. И вот актриса сообщила:

- Прилетели в Геленджик на старт съемок нового сезона «Ищейки»! С самолета сразу на съёмочную площадку. Начинаем!

Несмотря на то, что «Ищейка» является российской адаптацией американского телефильма The Сloser, зрителям она приглянулась благодаря обаянию главной героини, подполковника Александры Кушнир, которую играет Банщикова. По сюжету, переведенная из столицы в курортный городок, она быстро находит общий язык с подчиненным ей мужским коллективом и бьет рекорды раскрываемости.

Уже известно, что одновременно будут сняты четвертый и пятый сезон. Режиссерское место покойного Дмитрия Брусникина занял Андрей Головков, работающий ранее над «Молодежкой». В качестве исполнительного продюсера к проекту привлекли сына педагога и худрука московского театра «Практика» Филиппа Брусникина. Вся съемочная группа постарается не испортить последнее произведение режиссера.

В прошлом третьем сезоне Анна Банщикова брала собой в Геленджик всех троих детей. На этот раз старшие Михаил и Александр остались с отцом. На съемки с мамой прилетела лишь двухлетняя Маша.