2019-06-24T16:32:21+03:00
Телевизор

Банщикова объявила о начале съемок 4-го и 5-го сезонов сериала «Ищейка»

Актриса, исполнительница главной роли поделилась с поклонниками долгожданной новостью
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Третий сезон детективного сериала «Ищейка» был показан осенью 2018 года.Третий сезон детективного сериала «Ищейка» был показан осенью 2018 года.
Изменить размер текста:

Третий сезон детективного сериала «Ищейка» был показан на Первом канале осенью прошлого года. Рейтинг картина получила высокий, ее не раз выдвигали на престижные премии. А поклонники в Instagram то и дело спрашивали исполнительницу главной роли Анну Банщикову, когда ждать продолжения. И вот актриса сообщила:

- Прилетели в Геленджик на старт съемок нового сезона «Ищейки»! С самолета сразу на съёмочную площадку. Начинаем!

Несмотря на то, что «Ищейка» является российской адаптацией американского телефильма The Сloser, зрителям она приглянулась благодаря обаянию главной героини, подполковника Александры Кушнир, которую играет Банщикова. По сюжету, переведенная из столицы в курортный городок, она быстро находит общий язык с подчиненным ей мужским коллективом и бьет рекорды раскрываемости.

Уже известно, что одновременно будут сняты четвертый и пятый сезон. Режиссерское место покойного Дмитрия Брусникина занял Андрей Головков, работающий ранее над «Молодежкой». В качестве исполнительного продюсера к проекту привлекли сына педагога и худрука московского театра «Практика» Филиппа Брусникина. Вся съемочная группа постарается не испортить последнее произведение режиссера.

В прошлом третьем сезоне Анна Банщикова брала собой в Геленджик всех троих детей. На этот раз старшие Михаил и Александр остались с отцом. На съемки с мамой прилетела лишь двухлетняя Маша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге открылся шестой Молодежный форум Мирового нефтяного совета
В Петербурге за 3,6 миллиарда построят новый корпус и паркинг для НИИ скорой помощи имени Джанелидзе
В Петербурге завершили расследование разбойного нападения на медперсонал больницы Сестрорецка
Без слез не взглянешь: Бюст Цезаря заплакал от вида Парнаса
КАД в районе проспекта Культуры перекроют на две недели
Два безработных петербуржца украли 700 килограммов «чугуния» с железной дороги
Ночью на «Алых парусах» мужчина упал с моста в Неву
После «Алых парусов» с улиц города вывезли 660 кубометров мусора
На КАД от Шафировского проспекта до трассы на Матоксу на 10 дней закроют две полосы
Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга
Петербургский роддом заплатит миллион рублей за погибшего в утробе матери ребенка
После столкновения с прогулочным теплоходом на Фонтанке затонул катер
Перекресток Авиаконструкторов и Ильюшина затапливает грязной водой
На Бассейной улице неизвестные сожгли «Мерседес» и «Рейндж Ровер»
Работники закрытого завода «Форд» выйдут на митинг в Петербурге
Отреставрированный фонтан «Мальчик и гуси» включат в начале июля
Станция метро «Московские ворота» закрыта из-за подозрительного предмета
Следком начал проверку после падения двухлетнего ребенка из окна восьмого этажа
В Петербурге умер молодой омский репер Никита Демидов, известный как Порока Ронин
Один человек погиб и четверо пострадали в тройном ДТП на проспекте Энгельса
На «Алые паруса» в Петербурге пришли 1,4 миллиона человек
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: Солнечно, но не жарко
На «Алых парусах» выпускников с вступлением во взрослую жизнь поздравили первые лица Санкт-Петербурга
Прогноз погоды на 24 июня в Санкт-Петербурге: до + 22, сухо и солнечно