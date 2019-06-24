Корабелами не рождаются, ими становятся

Когда мы слышим словосочетание «Адмиралтейские верфи», в памяти сразу всплывают строгие очертания «адмиралтейской иглы», воспетой поэтом, а воображение рисует масштабные «стройки века» образца начала 1700-х с непременным участием основателя города Петра Великого, который мечтал сделать свое детище столицей морской державы. Как показала история, ему это удалось в полной мере, и сегодня первое промышленное предприятие города уверенно продолжает реализовывать наказы императора, строя флот России уже XXI века.

В ноябре 2019 года «Адмиралтейским верфям», старейшему промышленному предприятию города, исполнится 315 лет, и за это время сложилась не одна сотня трудовых династий, представители которых по праву считают себя корабелами, продолжателями любимого дела Петра I. Среди них отец и сын Алексей и Николай Черняевы, за годы работы на предприятии доказавшие, что кораблестроителями не рождаются, ими становятся и гордо несут это почетное звание.

Вот уже более 40 лет трудится на верфях глава семьи Черняевых, Алексей Валентинович, судосборщик, проверщик судовой высшего 5-го разряда. Когда он начинает вспоминать свои первые шаги в профессии, ироничный взгляд выдает его с головой; и тогда, в середине 1970-х, и сейчас Черняев остается все тем же скромным трудягой, который дошел до всего своим умом, а сегодня готов поделиться накопленным багажом знаний и умений с молодежью.

– В первый день, как пришел в цех из училища, дали задание зачистить на машинке… камень. Понятное дело, так и не удалось его хоть мало-мальски сточить до конца смены, – вспоминает о розыгрыше молодого пополнения адмиралтейскими «дедами» Алексей Черняев. – Сейчас мы такого «посвящения в профессию» в цехе не допускаем, новички сразу вливаются в работу.

Легко ли строить корабли

В стапельном цехе, в котором с первого дня трудится Алексей Черняев, по сути, и рождается из секций и оборудования корабль. Много разных было построено их на памяти, на глазах и при личном участии Черняева. Спасательные и научно-экспедиционные суда, ледоколы, подводные лодки и танкеры… Всего и не упомнишь, неизменным остается одно – хватка и сноровка, умение держать в голове множество информации и в каждом отдельном случае применять свои знания на деле. Да и руками, это скажет любой, на стапеле нужно уметь работать ого-го как! Богатый профессиональный опыт, подчеркнуто серьезный подход к делу, добрый нрав и удивительное по нынешним временам трудолюбие, все это позволяет бригаде под началом Алексея Черняева выполнять самые сложные виды работ. Установка секций заказа на стапеле, его насыщение, монтаж корпусных конструкций для главных и специальных устройств и механизмов «парохода», как обычно называют на верфях строящееся судно или корабль, лишь часть ежедневных задач, которые с блеском выполняет как сам Алексей Черняев, так и его ученики.

За эти годы, что вчерашний выпускник 116-го профессионального училища трудится в стапельном цехе, он подготовил себе достойную смену. Более 20-ти человек обучил Алексей Валентинович тонкостям специальности сборщика корпусов металлических судов.

– Честно признаться, раньше было тяжелее, в основном, все вручную делали. Не только формирование корпуса, было такое, что и трибуны на Дворцовую площадь собирали чуть ли не на коленке, – рассуждает Алексей Черняев. Теперь же столько разных приспособлений, хороших электро- и пневмоинструментов, поэтому чисто физически меньше прикладываешь усилий.

Смолоду и по сей день самым волнительным моментом для Алексея Валентиновича остается торжественный спуск заказа на воду. Точнее, два: когда батюшка начинает обряд освящения корабля, а второй – в ожидании щелчка задержника, а вдруг как не стронется с места?!

Два года назад Алексей Черняев удостоен высшей заводской награды – почетного звания «Заслуженный адмиралтеец». Он искренне уверен, что все в его жизни, как должно быть.

– Здоровье лишним не бывает, но есть работа, дом, семья, двое детей, шесть внучек… Для полного счастья только внука мне не хватает, а надо бы, чтобы опыт свой передать! – и в шутку, и всерьез говорит Алексей Валентинович.

Достойное продолжение

Пока же достойной сменой, продолжателем династии корабелов в полной мере можно считать сына Черняева, Николая Алексеевича. Вот уже 14-й год из своих 38-ми Николай Черняев несет трудовую вахту в отделе строителей надводных судов Адмиралтейских верфей.

Как и многие советские мальчишки, он с детства мечтал стать моряком. С отличием окончил механико-приборостроительный колледж по специальности радиоэлектроника, затем получил «красный диплом» в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, отучившись на инженера судовых энергетических установок и получив на военной кафедре звание лейтенанта запаса.

Сразу на завод, как вспоминает сегодня, не стремился. Да и судьба то и дело подкидывала непростые задачки.

– Еще до поступления в корабелку я всерьез задумывался пойти в военно-морской институт, – вспоминает он. – По окончании университета были разные предложения, в том числе и в Российский морской Регистр судоходства на Дальний Восток.

Николай Черняев признает, что вариантов, весьма перспективных, для выбора профессионального пути было несколько. Он сделал свой, в пользу судостроения.

Круг общения Черняевых, что не удивительно, в большинстве своем был и остается связанным с Адмиралтейскими верфями, поэтому приход на завод Николая ни для кого не был сюрпризом. Сегодня на предприятии насчитывается не одна сотня трудовых династий, где так же, как у Черняевых, в разных цехах и службах заняты представители нескольких поколений семьи. И все же Николай никак не ожидал, прежде всего, от самого себя, что задержится на верфях надолго…

Лицом к производству

– Само слово «завод» многих пугает. Да, это режимное предприятие, где принято работать, что называется, от звонка до звонка, а часто и сверхурочно. Для молодежи это ограничение «прав и свобод» вкупе с относительно невысокой, особенно для молодого специалиста, заработной платой, нередко становится точкой невозврата. Многие мои однокурсники, придя на верфи, не выдерживали, увольнялись, искали себя в бизнесе, предпринимательстве. Не могу поручиться, что все у них сложилось… Те, кто остались на верфях, сегодня чувствуют себя вполне неплохо. Что очень важно, заводчане, как мы себя называем, адмиралтейцы, социально защищены, всегда обеспечены заказами, то есть работой, а, значит, и заработной платой. Сегодня, кстати, она вполне конкурентоспособна, и я вижу, что нынешняя молодежь повернулась к производству лицом, стремится сюда, понимая, в чем «бонусы» работы на предприятии, – аргументирует Николай Черняев.

Не однажды предлагали его отцу, судосборщику с золотыми руками Алексею Черняеву более спокойную, менее нервную и ответственную, высоко оплачиваемую работу, но, как всякий человек старой закалки, Алексей Валентинович остается верен себе, принципам. Потому что помнит, как даже в тяжелейшие 90-е, когда другим месяцами задерживали зарплату, адмиралтейцы были спокойны: деньги придут в срок. Понятие «стабильность» с каждым годом все чаще становится определяющим и для нынешних выпускников судостроительных колледжей, морского технического университета.

Сегодня один из них, Николай Черняев, сын рабочего высокой квалификации Алексея Черняева, не просто на хорошем счету в отделе надводного судостроения, но и в коллективе верфей. Он ответственный сдатчик головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин». И, как бывало уже не раз, Черняевы, каждый на своём участке, заняты на строительстве одного заказа.

С «азов», помощником строителя начинал Николай Черняев 13 лет назад на строительстве серии танкеров. Сегодня он уверенно руководит процессом постройки головного корабля для Военно-морского флота России, спуск на воду которого запланирован на осень текущего года. За это время научился

многому, занимался работами по механической и электрической части, корпусом корабля. Принимал участие в заводских ходовых испытаниях кораблей и судов, на завершающем этапе и в процессе передачи корабля заказчику.

Особенную гордость вызывают у Черняева воспоминания о работе на строительстве научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников», где Николая впервые назначили старшим строителем по корпусу корабля. Сегодня НЭС полноправный участник масштабной экспедиции «Трансарктика-2019», информацию о проведении которой Николай отслеживает в СМИ. Не меньшее волнение вызывают сообщения о судне-спасателе «Игорь Белоусов», в строительстве которого он также принимал участие.

Каждый выбирает по себе…

За годы работы отец и сын Черняевы, как сейчас принято говорить, уверились в своих компетенциях и, без ложной скромности, называют приобретенные навыки и опыт емким словом профессионализм. Однако ни один из них не призывает наших читателей, в том числе и тех, кто стоит перед непростым выбором профессионального пути, следовать их примеру. Впрочем, чем и замечательно большое, стабильное предприятие, на котором сегодня трудятся свыше 6500 человек, здесь может попробовать свои силы почти каждый.

– На верфях существует, на мой взгляд, масса возможностей для поиска себя, карьерного роста, даже создания семьи, как показывает жизнь (супруга Николая Мария также трудится на верфях инженером-конструктором), – размышляет Николай Черняев. – Инженерно-технические специалисты, экономисты, юристы, программисты, не говоря уже о разнообразных рабочих специальностях – поле для деятельности очень широкое. Не могу сказать, что наше предприятие испытывает нехватку кадров, но от толковых и грамотных специалистов вряд ли откажется. Строить российский флот сегодня возможно только с приложением сил профессионалов.

Наличие сегодня на верфях контрактов на строительство кораблей и судов различного класса и назначения– это гарантия уверенности не только в дне завтрашнем, но и на годы вперед. Главное, как считают представители адмиралтейской династии Черняевых, искренне любить дело, которому ты служишь, вникать в него со всей страстью. А еще, перенимая опыт предыдущих поколений, привносить что-то свое, новое, и с гордостью продолжать славные традиции корабелов-адмиралтейцев.

Подготовила Рената ЗЕЛЕНСКАЯ