Приемная кампания 2019: В Петербурге примут на бюджет 27 тысяч студентов

В Петербурге отгремел главный праздник выпускников – «Алые паруса». Можно сказать, это была лишь передышка для вчерашних школьников после ЕГЭ – расслабляться не время. Впереди еще одна горячая пора – поступление в вузы. С 20 июня по всей стране стартовал прием документов.

В Северной столице 43 государственных гражданских вуза. И все они ждут будущих студентов. По сравнению с прошлым годом правила приема серьезно не изменились. Подать документы, как и раньше, абитуриент может в пять вузов, а в каждом из них – на три специальности.

Бюджетных мест на программы бакалавриата в этом году в Северной столице около 27 тысяч. Как отметила заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Анна Степанова, это число превышает количество выпускников школ города – их 25,5 тысяч человек. По идее должно хватить всем по местечку. Но не стоит забывать, что в Петербург приедет множество абитуриентов из других городов и даже стран. К слову, в 2018 году иногородние студенты составили 69% от общего числа первокурсников, иностранные - 4%. Так что тут решающую роль будут играть баллы за ЕГЭ. Конечно, никто не отменял и платное обучение. Те, кто не уверен, что пройдет на бюджет, а учиться хочет, будут подавать документы и туда.

ЧТО НОВОГО?

- В этом году крымчане будут поступать наравне со всеми россиянами: привилегии, которые были им доступны ранее, теперь не действуют.

- С 2019 года вступили в силу новые правила целевого обучения. Прием будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках квоты, установленной правительством России, властью субъектов и органами местного самоуправления. Поступающий и заказчик, который в дальнейшем трудоустроит выпускника, заключают договор. И его несоблюдение повлечет за собой штрафы. После окончания вуза целевик должен будет отработать три года в компании, а она в свою очередь обязана предоставить ему место.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Число частных вузов в Петербурге сократилось в шесть раз

Сегодня в Северной столице работают 29 негосударственных вузов. Однако только 8 из них являют аккредитованными, то есть имеют подтверждение соответствия федеральным образовательным стандартам. Только такие вузы смогут выдать диплом об окончании государственного образца.

– Пять лет назад было 49 негосударственных вузов в Петербурге, имеющих действующую лицензию и аккредитацию, на сегодняшний день их восемь или девять в зависимости от того, как считать Духовную академию. Соответственно, за последние пять лет негосударственный сектор в высшем образовании Петербурга сократился в шесть раз, - отметил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. - На сегодняшний день стоят достаточно серьезные вопросы, где будут заканчивать учебу студенты тех вузов, у которых уже нет действующей аккредитации. Эта ситуация характерна как в целом по стране, так и для Петербурга.

КСТАТИ

При поступлении в вузах продолжают учитывать заслуги на олимпиадах. Те из них, что дают льготы, ранее были утверждены Минобрнаукой в соответствующем перечне. Некоторые из них помогают поступить без дополнительных испытаний, некоторые приравниваются к 100 баллам за ЕГЭ, какие-то дают дополнительные баллы к общей сумме при поступлении.

КОНКРЕТНО

Сроки подачи документов в вузы Санкт-Петербурга в 2019 году:

26 июля – последний день приема документов в вузы для поступающих по результатам ЕГЭ

27 июля – на сайтах вуза появляются списки – рейтинг студентов, подавших документы на поступление. Желающие стать студентами конкретного вуза, должны принести туда оригиналы документов

28 июля – последний день приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих на особых условиях (льготники, по квоте)

29 июля – появляются списки зачисленных абитуриентов-льготников

1 августа – завершение так называемой «первой волны». Последний день подачи оригиналов документов для зачисления на основные конкурсные места

3 августа – публикуется приказ о зачислении в «первую волну»

6 августа – завершение «второй волны»: последний день приема документов для второго этапа.

8 августа – списки зачисленных во «вторую волну» на оставшиеся бюджетные места.