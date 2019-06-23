На крыше Roof Place 2 июля выступит джазовый квартет с вокалисткой из США

2 июля на крыше Roof Place пройдет атмосферный вечер с настоящим джазом. Для посещения такого концерта не нужно искать дополнительных поводов: даже если джаз в вашем плейлисте гость не частый, лучший вид на Петербург и Финский залив в сочетании с выступлением ансамбля помогут понять все тонкости этого искусства на уровне не только музыки, но и буквально физических ощущений.

Легкие ритмы и волшебный голос классической джазовой исполнительницы Дэниз Кинг были с восторгом приняты гостями Roof Fest в прошлом году. Провожать лето под легкие танцевальные мотивы на питерских крышах становится доброй традицией.

Виталий Головнев – в прошлом московский трубач, участник множества джазовых коллективов от России и США, до Японии и Норвегии, – был солистом биг-бэнда Игоря Бутмана, а также оркестров Олега Лундстрема и Георгия Гараняна. Уже второй раз на фестивале с Виталием и его ансамблем выступит Дениз Кинг – американская джазовая певица с выдающимися вокальными данными. Артистка работала с ведущими звездами джаза, получила множество профессиональных премий и наград на международных конкурсах. А однажды даже принимала участие в большом концерте Селин Дион на Madison Square Garden.

Roof Fest начал свою историю в 2012 году. За прошедшие семь лет фестиваль стал едва ли не главным музыкальным событием Санкт-Петербурга, благодаря уникальному сочетанию атмосферных площадок и обширному лайн-апу выступающих артистов. Ежегодно концерты Roof Fest погружают тысячи зрителей в любимую музыку и открывает ее новое прочтение. На сцене Roof Fest за эти годы побывали: Борис Гребенщиков, Therr Maitz, SunSay, Billy's Band, KREC, Симфоническое кино, IOWA и Animal ДжаZ.

Сбор гостей с 18:30, начало в 20:00