Царский подиум: Известные кутюрье представили уникальные костюмы литературных героев

В минувшее воскресенье музее-заповеднике «Царское село» прошел очередной, уже 11-ый по счету фестиваль «Ассоциации». Екатерининский парк почти на семь часов превратился в один большой подиум. На пяти разных площадках развернулись настоящие модные показы от именитых дизайнеров под руководством известного в Петербурге фэшн-режиссера Сергея Луковского.

Каждый показ представлял собой зрелищный мини-спектакль. Фото: ГМЗ "Царское село"

«Ассоциации» - большой арт-проект, который в «Царском селе» придумали в 2009 году. Суть его проста: известные кутюрье создают коллекции одежды на заданную музеем тему, а потом презентуют их публике. Но сам фестиваль с каждым разом становится все интереснее и сложнее. Так, одиннадцатые «Ассоциации» решено было посвятить году театра в России, а модные показы оформить в виде мини-спектаклей.

В этом году "Ассоциации" продлились почти семь часов. Фото: ГМЗ "Царское село"

– В данном случае моей главной задачей было помочь дизайнерам сделать то, что они хотят, выразить их концепт, донести до зрителей их идеи, - отметил режиссер-постановщик Сергей Луковский. - Для меня любое шоу – это провокация и резонанс. Важна эмоция – никто не должен уйти спокойным, каждый должен выразить свое отношение.

Все наряды дизайнеры готовили специально к фестивалю. Фото: ГМЗ "Царское село"

И действительно – с эмоциями на фестивале оказалось все в порядке. Чтобы дать участникам полную свободу творчества, организаторы отвели каждому отдельную площадку. Так, на лестнице Камероновой галереи танцевали модели в черных балахонах и жутковатых масках – там разыгралось действо, поставленной дизайнером Лилией Кисиленко по мотивам известных басен. Во Фрейлинском садике актеры-модели под руководством Татьяны Парфеновой играли чеховские пьесы на современный лад – от «Трех сестер» до «Вишневого сада».

На ступенях Камероновой галереи развернулось представление по мотивам известных басен. Фото: ГМЗ "Царское село"

Но, пожалуй, интереснее всего было наблюдать за спектаклем на Эрмитажной аллее. Там обосновалась целая свадебная процессия в сопровождении оркестра джазовых саксофонов.

Закончилось все общим показом у Зеркальных прудов. Модели поднимались на специальный высокий подиум на фоне Екатерининского дворца в лучах закатного солнце.

"Танец масок" выглядел захватывающе и жутко в одно и то же время. Фото: ГМЗ "Царское село"

Как сообщает пресс-служба «Царского села», действо длилось почти семь часов. А посмотреть на него пришли больше 13 000 человек.