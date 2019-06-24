«Стой или я буду стрелять!»: Сотрудник ДПС на скутере устроил погоню за Алладином в Петербурге

Сцена настоящего сказочного боевика развернулась утром в понедельник, 24 июня, возле футбольного стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. На Яхтенному мосту сотрудник ДПС устроил погоню за… Сложно в это поверить… Алладином. Тем самым, который летает на ковре-самолете с лампой с Джинном.

Прогуливающиеся по прогулочному Яхтенному мосту через Неву петербуржцы заметили интересного персонажа: Алладин, облаченный в белое одеяние, «летел» на ковре-самолете. Гость из «арабской ночи» спокойно направлялся через переправу и любовался солнечной Северной столицей. Тут на мост за ним поднялся сотрудник ДПС. Мужчина в форме правоохранителя, но не на классически окрашенной машине с пометками, а на электрическом скутере. Он ехал не быстро и, в целом, довольно спокойно. Видео с таким сюжетом появилось около 10 утра в сети.

Аладдин на Яхтенном мосту.

Спустя шесть часов странных персонажей снова заметили на мосту, но быстро мчащихся в обратном направлении. Арабский принц улетал от ДПСника, который кричал: «Стой или я буду стрелять!»

Погоня Алладина и сотрудника ДПС в Петербурге .

- Типа, погоня с выездом на встречку, - подметили петербуржцы.

Чем закончилась эта напряженная погоня, пока что не известно. Продолжаем внимательно следить за развитием событий. Петербургское ГИБДД пока что никак не комментировало данную ситуацию.