2019-06-25T09:28:03+03:00
Общество

Купаться негде: в Петербурге нет ни одного чистого водоема

Проверку городских пляжей провели специалисты Роспотребнадзора
Петр КИБЕР
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Купаться в Петербурге негде. Все водоемы грязные и не вписываются в санитарные нормы.Купаться в Петербурге негде. Все водоемы грязные и не вписываются в санитарные нормы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пляжный сезон в разгаре и как минимум половина петербуржцев уже успела искупаться в Финском заливе (прямо рядом с мертвой рыбой) или же на Суздальских озерах. Вот только делать этого было не надо, ведь вода до сих пор не соответствует нормативам. Проверка, проведенная специалистами Роспотребнадзора показала, что купаться в Петербурге негде.

- В мае-июне 2019 года отобрано 86 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, - сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты исследовали образцы в лаборатории и пришли к выводу, что состояние городских водоемов далеко от совершенного.

По состоянию на 24 июня 2019 года не вписываются в санитарные нормы: 1-е Суздальское озеро (Верхнее), 2-е Суздальское озеро (Среднее), 3-е Суздальское озеро (Нижнее), Ольгинский водоем, Выборгский район; Колонистский пруд, Пушкинский район; озеро Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»); Финский залив (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» Курортный район); озеро Безымянное, Красносельский район.

Плаж парка 300-летия хоть и забит отдыхающими, но не попадает в список мест для купания. Даже теоритически. Фото: Артем КИЛЬКИН

Плаж парка 300-летия хоть и забит отдыхающими, но не попадает в список мест для купания. Даже теоритически.Фото: Артем КИЛЬКИН

Запретить людям купаться Роспотребнадзор не может - все равно каждого за руку не схватишь, но в ведомстве строго не рекомендуют лезть в воду. Хотя бы потому, что случайно глотнув из озера или залива, реально заразиться острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, «подцепить» инфекцию или паразитов.

Напомним, что оборудованный пляж был открыт и в Новой Голландии. Правда, там купаться точно нельзя.

По итогу, петербуржцам не остается ничего, кроме как терпеть жару и мыться в ванне, либо ждать отпуска и лететь куда подальше. На синее море и желтый песочек. Впрочем, разрешенные для купания места есть и ближе, в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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