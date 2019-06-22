GEEK PICNIC 2019: Стеларк, «Дорога ярости» и четвероногий робот Laikago в зоне WOW!

GEEK PICNIC, созданный энтузиастами и для энтузиастов, всегда готовит для гостей неожиданные сюрпризы. В этом году их особенно много, поэтому организаторы объединили их в безумную зону WOW! с выступлениями хэдлайнеров, шоу треш-каров и роботом Laikago.

Laikago, созданный китайской компанией Unitree Robotics, назван в честь советской собаки-космонавта Лайки. Гости GEEK PICNIC смогут взаимодействовать с роботом, который будет свободно гулять по территории фестиваля.

Одним из самых зрелищных шоу в зоне WOW! станет «Дорога Ярости» – безумная трасса с препятствиями, на которой будут проходить заезды трэш-каров. Поучаствовать в нем можно, став пилотом одной из машин Geek Picnic или создав собственный безмоторный аппарат с уникальным дизайном. Регистрация на участие в гонке доступна на сайте фестиваля.

На сцене зоны WOW! пройдут выступления зарубежных хедлайнеров фестиваля - популяризатора науки Леонарда Млодинова, художника-акциониста Стеларка и шотландского врача и писателя Гэвина Фрэнсиса.

Леонард Млодинов - американский физик и популяризатор науки, специалист по квантовой теории и теории хаоса, автор науч-поп бестселлеров. Соавтор Стивена Хокинга, вместе с которым они выпустили две популярные книги «Великий замысел» и «Кратчайшая история времени».

Стеларк – живая легенда science-арта, его перформансы основываются на философской концепции ограниченности человеческого тела и ребром ставят вопрос о том, что значит «быть человеком». В 1975-м году он снял два фильма: для первого он проглотил микрокамеру, которая путешествовала по его внутренним органам; для второго – отправил в желудок еще и мигающую капсулу, которая подсвечивала процессы пищеварения неоновым светом. В 2015 году после многолетних исследований он успешно вырастил на левой руке третье ухо. По словам перформера, с помощью этого уха и встроенного в него GPS люди могли «слышать» окружающий мир Стеларка с далёкого расстояния, где бы они не находились.

Гэвин Френсис - шотландский врач, писатель и путешественник - побывал на всех континентах мира и работал врачом в Антарктиде, автор нон-фикшн бестселлера «Путешествие хирурга по телу человека». На Geek Picnic он выступит с лекцией «Удивительное человеческое тело — праздник его прошлого, настоящего и будущего».

На фестивале, помимо WOW!, гостей будут ждать еще 3 зоны с насыщенной программой: Picnic - сосредоточит в себе лучшие гик-развлечения, Campus - лекторий, экспозиции и дискуссии, Geek kids - наука и развлечения для маленьких гостей.

GEEK PICNIC 2019

6 и 7 июля

Приморский парк Победы

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