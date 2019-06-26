2019-06-25T10:57:05+03:00
Досуг

Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта Автобиографическая комедия

30 июня, в самый разгар лета, народный артист Семен Стругачев на сцене Театре комедии им. Н.П. Акимова уникальный автобиографический музыкальный спектакль «Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта»
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музыкальный спектакль «Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта»музыкальный спектакль «Биробиджанский Соловей или Особенности национального таланта»
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В неподражаемой манере артист расскажет нам о годах своей юности, о мечтах стать оперным певцом и врачом, про обучение игре на всех подряд музыкальных инструментах, об отношении к еврейской теме и другим актуальных социальным вопросам! А между этими анекдотическими историями он будет петь, и КАК!!

Об этом почти никто из поклонников Стругачева не знает, но он действительно владеет классическим оперным вокалом, обладает восхитительным голосом и профессионально играет на нескольких музыкальных инструментах, в том числе рояле, аккордеоне и гитаре.

Название спектакля не случайно! В 1964 году в Интернате №1 г. Биробиджана на городском конкурсе художественной самодеятельности Семен Стругачев занял 1-е место среди вокалистов и получил грамоту с присвоенным званием «Биробиджанский соловей»!

Семен Стругачев обладает невероятной харизмой, выдающимся даром рассказчика, и при этом утверждает что «рассказы должны быть с юмором, а пение – всегда всерьёз!»

В спектакле будет очень много юмора, эстрадные номера, звездные гости, интерактив со зрителями, ответы на вопросы из зала и потрясающий сюрприз для всех собравшихся, который будет транслироваться на видеоэкране!

Не упустите эту невероятную возможность увидеть известного актера с совершенно неожиданной стороны!

Автор и режиссёр: народный артист России Стругачев С.М.

Актёры: народный артист России Стругачев С.М.

Возрастная категория: 12+

Дата проведения: 30 июня 2019 г.

Место проведения: Театр комедии им. Н.П.Акимова

Адрес места проведения: Санкт-Петербург, Невский пр., 56

Начало: 19.00

Продолжительность: 1 час 40 минут с одним антрактом

Стоимость билетов: 600-1500 р.

ИСТОЧНИК KP.RU

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