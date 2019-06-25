SKODA – это семья!

Группа автомобильных дилеров ŠKODA WAGNER в пятый раз поддержала петербургский фестиваль «Папин день», который в этом году прошел 16 июня. Мероприятие прошло в Приморском парке Победы на Крестовском острове, и все гости могли познакомиться с брендом ŠKODA на двух площадках.

Для детей до 9-ти лет была организована познавательно-развлекательная «Территория ŠKODA FAMILY», где в игровой форме можно было обучиться правилам дорожного движения. Новые и очень важные знания получили более 500 будущих водителей. Каждый из них ушел с праздника с подарком от ŠKODA.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Для взрослых автолюбителей дилеры чешской марки провели «Семейный тест-драйв». Любой автомобиль из модельного ряда ŠKODA можно было протестировать на маршрутах, проложенных по живописным местам Крестовского острова. Каждая машина была оснащена детским креслом, и в поездку можно было отправиться всей семьей. В течение одного дня состоялось 68 тест-драйвов, наиболее часто для поездок выбирали самую семейную модель ŠKODA с третьим рядом сидений – ŠKODA KODIAQ.

Всем участникам тест-драйва были предоставлены особые условия на приобретение нового автомобиля ŠKODA - сертификат ŠKODA CLUB с выгодой в 15 тысяч рублей при покупке машины, которая будет суммироваться с другими акциями месяца и выгодой по трейд-ин.

Всего «Папин день» посетило более 15 000 человек.

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