2019-06-25T14:33:01+03:00
Общество

Жители Ленобласти смогут экономить на спутниковом ТВ

Смотреть более 190 каналов спутникового ТВ и пользоваться домашним мобильным интернетом теперь станет дешевле
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Фото предоставлено МТС.Фото предоставлено МТС.
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МТС запустила в Ленинградской области продуктовое решение, в рамках которого можно пользоваться мобильным интернетом и при этом смотреть спутниковый телевизионный пакет «Базовый» без абонентской платы.

Предложение в первую очередь ориентировано на жителей небольших городов и сельской местности, где спутниковое ТВ – оптимальный способ доступа к телевизионным услугам, а мобильные сервисы – единственный способ выхода в Сеть. Сервис призван обеспечить качественными сервисами связи и доступом всех жителей региона вне зависимости от места их проживания и наличия инфраструктуры фиксированной связи. Спутниковое ТВ может быть подключено в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания.

Как это работает?

При подключении продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь сможет купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета через 4G-роутер и «Базовый пакет» спутникового ТВ и оплачивать услуги в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, а смотреть спутниковый телевизионный пакет «Базовый» - без абонентской платы. Размер абонентской платы для жителей Ленинградской области составит 750 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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