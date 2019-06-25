2019-06-25T16:11:54+03:00
Общество

Подписи уже собраны: о грамотной работе предвыборного штаба Беглова рассказал политолог Дмитрий Гавра

Эксперт отметил, что одним из плюсов действующего губернатора Сантк-Петербурга является тот факт, что он считается с мнением своей команды
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Эксперты: Беглов создал очень серьезный штаб.Эксперты: Беглов создал очень серьезный штаб.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Волонтеры предвыборного штаба главы Петербурга и самовыдвиженца Александра Беглова собрали нужное количество подписей. Теперь действующий градоначальник сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Северной столицы. В скором времени подписи будут отправлены в городскую избирательную комиссию.

Как сообщает ФАН, подход Беглова вызвал уважение у политолога Дмитрия Гавра, который дал оценку действиям кандидата. Эксперт подмечает наличие в его штабе не только функционеров, но и лидеров общественного мнения.

- Начнем с того, что Беглов создал очень серьезный штаб, и мы это видим, в нем работают представители разных общественных организаций, - говорит политолог.

Сбор подписей велся без нарушения норм правовой базы, без исков и жалоб. По словам Гавра, это говорит о прозрачности российских выборов.

Одним из больших плюсов Беглова аналитик называет то, что он считается с мнением своей команды. Это и позволяет оперативно и грамотно решать проблемы Петербурга и петербуржцев. Сейчас администрация города под предводительством Беглова работает над глобальным планом для благоустройства Северной столицы.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.

Подготовил Сергей ЛАЗАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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