«Моя подруга умирала»: Водитель BMW, устроивший ДТП с 13 пострадавшими, объяснил, почему скрылся с места ДТП

В Петербурге продолжается расследование серьезной аварии с автобусом, которая произошла в октябре 2018 года на перекрестке Зенитчиков и Стачек.

Тогда 36-летний водитель BMW Максим П. на приличной скорости влетел в автобус. От мощного удара ПАЗ подбросило на стоявшие на перекрестке машины. Итог ДТП - 13 пострадавших. Пока из искореженного автобуса вытаскивали пострадавших, мужчина, устроивший аварию, с места происшествия поспешил скрыться. Вместе с подругой, которая находилась в его машине на пассажирском сидении, они уехали в неизвестном направлении. Буквально через пару часов ориентировками с лицами Максима и его знакомой были обклеены все улицы города. BMW искали всем городом, и вскоре их удалось задержать. Полицейские передали материалы дела в суд и потребовали лишить водителя прав за оставление места ДТП. Но тут лихач решил надавить на жалость, выдав очень трогательную историю о том, как пытался спасти свою подругу.

- Когда все произошло, девушке стало плохо, она пожаловалась, что умирает, поэтому мы тут же поехали в травмпункт, - объяснял он потом полиции.

Но разжалобить силовиков лихачу не удалось. В суде посчитали, что так обвиняемый хочет избежать наказания. В итоге мужчину лишили водительских прав на один год и три месяца.

«ОН НИКОГДА НЕ УМЕЛ ВОДИТЬ»

К слову, авария перекрестке Зенитчиков и Стачек.в Петербурге попала на камеры наблюдения. На них видно, как после ДТП подруга Максима выходит из машины и садится на поребрик. Через полминуты в кадре появляется и сам водитель. Но как только внимание очевидцев переключилось, мужчина берет девушку и буквально утаскивает ее подальше от места аварии.

Сейчас П. ждет новый суд, на этот раз за «нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».В частности, одной из пострадавших в ДТП удалили селезенку. Максиму грозит до двух лет тюрьмы.

А вот приятели лихача вовсе не удивились истории, в которую вляпался Максим. По их словам, проблемы с вождением у П. уже давно.

- Раньше катались на мотоцикле, реакция у Максима была запоздалая: некоторые машины как будто не замечал, - пояснила одна из подруг Максима. - У него зрение плохое было. Один раз он уже попадал в аварию - тогда он ехал на мотоцикле со скоростью под 180 километров в час, в итоге попал в больницу. К счастью, больше никто не пострадал.