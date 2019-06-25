МегаФон под «Алыми парусами»

Праздник «Алые паруса», прошедший в ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге, побил очередной рекорд по количеству зрителей: в этом году их число превысило 1 млн 450 тыс. При этом только на Дворцовой площади собралось почти 90 тыс. человек. Такое скопление народа требует от операторов сотовой связи серьезной работы по увеличению емкости сети и повышению качества услуг связи.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

В МегаФоне называют «Алые паруса» самым сложным из городских мероприятий. Ему уступают по нагрузке на сеть и ПМЭФ, и даже прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу. С учетом того, что абоненты все более активно пользуются мобильным интернетом и хотят вести прямые трансляции в соцсети, требования к телеком-инфраструктуре растут.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

- Мы видим, как меняется профиль потребления, - рассказывает директор по планированию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин. – Объемы передаваемого непосредственно на мероприятиях интернет-трафика растут, особенно в случае с «Алыми парусами», ядром аудитории которых является молодежь. Но это не значит, что голосовая связь становится не нужна. Для того, чтобы найти друг друга, не потеряться в толпе, люди звонят и будут звонить в будущем. Мы учитываем все это при совершенствовании сети в центре Петербурга в предпраздничный период.

В этом году МегаФон расширил емкость 30 базовых станций в районах, прилегающих к Дворцовой площади, Стрелке Васильевского острова и центральным набережным. В местах, где собирается большое количество зрителей, были установлены мобильные и временные станции, способные обеспечить дополнительную емкость сети и позволить пользоваться мобильной связью даже при высокой загрузке сети.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

На самой Дворцовой площади были установлены несколько базовых станций с увеличенным количеством секторов.

Также для обеспечения качества связи в этом году были использованы новые технологии. Одна из них – применение технологии Massive MIMO на двух базовых станциях, установленных на Дворцовой площади.