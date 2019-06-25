2019-06-25T19:38:03+03:00
Происшествия

На КАД образовалась пробка из-за беременной: Спасать 25-летнюю женщину прилетели медики на вертолете

Петербурженке стало плохо во время движения за рулем иномарки
Роман ЛЯЛИНЛилия КОЗЛОВА
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На КАДе сотрудники ДПС помогли беременной женщине.На КАДе сотрудники ДПС помогли беременной женщине.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Крупная пробка на КАД вечером 25 июня в Санкт-Петербурге имеет объяснение. Сегодня она образовалась из-за инцидента, который, к счастью, закончился хорошо. К сотрудникам ГИБДД обратилась 25-летняя беременная женщина, которая, находясь за рулем Volkswagen Polo, почувствовала себя плохо. Она подошла к инспекторам и попросила вызвать ей скорую, пояснив, что у нее как раз подходит срок и, возможно, она рожает...

- Многие СМИ уже пишут, что женщина родила на КАДе, но это не так, - заверила «КП-Петербург» Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ленобласти и Санкт-Петербургу. - Ей стало плохо, естественно, она забеспокоилась, поэтому и обратилась к дежурившим на 53 км внутреннего КАД сотрудникам ДПС ОБ №3 ГИБДД.

К месту вызова сразу же была направлена бригада скорой помощи и вертолет, на котором роженицу и отправили в больницу на профосмотр. По предварительным данным, здоровью будущей мамы ничего не угрожает. А ее малыш должен появиться в срок - через пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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