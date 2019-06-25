2019-06-25T19:33:32+03:00
Общество

Бывшая жена Ивана Краско подалась в муниципальные депутаты Петербурга

28-летняя Наталья Шевель планирует помогать петербургским пенсионерам
Маргарита РЕПИНА
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Наталья Шевель подала документы в качестве кандидата в депутаты.Наталья Шевель подала документы в качестве кандидата в депутаты.Фото: Иван ЛЕВИ
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С 88-летним актером Иваном Краско актриса Наталья Шевель развелась больше полугода назад. Переживая разрыв, актриса укатила в Израиль. Однако про Петербург не забыла. По возвращении Шевель неожиданно подала документы в качестве кандидата в депутаты муниципального совета «Морские ворота». Свое решение она объясняет просто: «Я хочу помогать».

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- Мне не все равно. В моем округе много возрастных людей, но так мало аптек. Им элементарно не купить себе лекарств, - говорит Наталья. - Всем плевать на пенсионеров, все равно, что они существуют. А я очень уважаю пожилых. И если я могу чем-то помочь, то сделаю это, насколько мне хватит сил.

Женщина уверяет, что это не помешает ее основной деятельности. Она не собирается забрасывать сцену и остальные свои увлечения.

- Анастасия Мельникова тоже актриса. И заседает в городском парламенте. Вопросов не возникает, - отвечает Наталья. – Да, я актриса. Но, если помогу бабушкам во дворе поставить лавочки или сделать аптеку, мне это труда не составит. Главное сделать это компетентно.

На то, чтобы подать документы, у Шевель ушло двое суток. Она посетовала, что ей пришлось отстоять огромную очередь. По ее словам, сотрудники муниципалитета стараются не обращать внимание на пришедших и искусственно увеличивают время «обслуживания».

- Это делается специально. Кому нужны конкуренты и много желающих? Никому, - разводит руками артистка. - На каждого человека выделяется около часа. Хотя можно справиться за двадцать минут. Я уверена, что у них есть приказ: «Чем меньше – тем лучше».

Однако Шевель сложности не пугают. Она готова бороться за то, чтобы сделать жизнь петербургских пенсионеров лучше. Об условиях, в которых те вынуждены жить, она знает не понаслышке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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