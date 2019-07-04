Фестиваль «Дворцы Петербурга» завершится спектаклем в БДТ

Подходит к концу 27 фестиваль классической музыки «Дворцы Петербурга». В студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» побывала главная дворцовая женщина города, как ее называют поклонники фестиваля, идейный вдохновитель этого мероприятия Мария Сафарьянц. Необычный аккорд – «Дворцы» заканчиваются музыкально-драматическим спектаклем «Гранатовый браслет. Предчувствие любви». Он пройдет 5 июля в филиале БДТ им. Товстоногова.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Мария Сафарьянц - фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» 00:00 00:00

- Почему у спектакля именно такое название?

- Я очень люблю Куприна. Открываешь его книги и становишься пленником. Начнем с того, что эта история любви телеграфиста к жене чиновника подлинная. Это уже придает всему произведение особый шарм. В пьесе отдельное действующее лицо - музыка Бетховена, вторая часть Largo Appassionato. Она звучит как молитва. Играть Бетховена будет Анна Айрапетянц, она же автор сценария. К слову, это продукт академии Никиты Михалкова и фонда «12». Он предоставил нам своих учеников.

- Расскажите об участии Михалкова.

- Его фонд помогал нам не только материально. Михалков любит своих учеников и ему нравится этот проект, в Москве он собирал аншлаги. Отмечу, в афишах нет имен Меньшикова или Миронова, но есть молодые талантливые актеры, которые очень трепетно относятся к этому произведению и к его показу в Петербурге.

В студии радио «Комсомольская правда» - Петербург побывала главная дворцовая женщина города, как ее называют поклонники фестиваляФото: Андрей ГАШЕВ

- Помимо Айрапетянц, заявлен Московский квартет.

- Да, он очень связан с действием. Там будет звучать ноктюрн Бородина, вторая ключевая тема, и многое другое. Музыка должна целиком сопровождать это произведение.

- В одной из сцен спектакля на фоне игры пианистки идёт текст главной героини. Не боитесь ли вы, что так потеряются и сильнейший текст, и потрясающая игра?

- Как художественный руководитель фестиваля, я буду участвовать в акустической расстановке двух сторон. Мы обязательно устроим все так, чтобы было слышно и великий пафос музыки, и текст Куприна. Эти две части не наложатся друг на друга.

- Но ведь не всякий дворцовый зал создавался с соблюдением законов акустики?

- По-разному бывает. Конечно, дворцы не строились как концертные залы. Но и не все концертные залы обладают хорошей акустикой – в этом главный парадокс. В тех дворцах, где мы играем, она хорошая, и к каждому мы подбираем свою эпоху. И поэтому нашему фестивалю нет аналогов.

- Подарком фестиваля называют тенора из США Брайана Химеля. Расскажите о нём.

- Публика была в восторге! Брайана сравнили чуть ли не с Паваротти. Он универсальный артист, с огромным диапазоном, но очень занятой, расписан просто на годы вперёд. Вообще он оперный певец. Как они обычно выступают? Оперный артист выходит на сцену и знает, что у него есть, допустим, две крупные арии и далее дуэты или сценическая игра. А на нашем фестивале он поет несколько оперных хитов. Это совершенно другая нагрузка. После концерта мне позвонили из Большого театра и пытались понять, как нам удалось привезти его, они уже четыре года не могут. Это сложно, потому что у него не очень эффективный менеджмент, были проблемы с визой. Но, поверьте, все хлопоты того стоили!

- Вы говорили, что концерт барокко это весело! Расскажите почему.

- У нас выступала певица Симона Кермес, она королева барокко. Она открыла нам его суть. Барочная музыка и танцевальная, и роковая, и грустная. И даже может быть весёлой! Например, опера «Служанка-госпожа». Кстати, те же самые «The Beatles» во многом опирались на барочные ритмы – ритмы старинных английских танцев.