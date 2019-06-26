Многодетный певец Клявер поздравил старшего сына с окончанием школы

Певец и композитор Денис Клявер опубликовал в Instagram фото на крыльце школы старшего сына. На фото 17-лентий выпускник «11А» класса Тимофей Клявер запечатлен с отцом, бабушкой и мамой.

- Спасибо всему педагогическому коллективу Школы 619 за ваш труд, терпение, профессионализм и уникальный подход к воспитанию и обучению. Сын! Ты вырос очень достойным человеком! Впереди целая жизнь! В свои 17 ты уже многого добился. Отличный старт для успешного пути! В тебе заложен огромный личностный потенциал! Уверен, что ты сделаешь правильный выбор! Доверяй сердцу. Ну, а мы всегда рядом! В добрый путь, родной. Люблю, - написал взволнованный отец.

denisklyaver Спасибо всему педагогическому коллективу Школы 619 за ваш труд, терпение, профессионализм

К слову, Тимофей - чемпион мира по тхэквондо. Он родился в 2001 году во втором браке отца с танцовщицей балета Лаймы Вайкуле Юлией Клявер. Родители официально развелись в 2010-м.

У Дениса также есть пятилетний сын Даниэль от нынешней супруги Ирины. А еще 14-летняя дочь Эвелин, которая появилась на свет в 2005 году от внебрачных отношений Дениса с певицей Евой Польной. Клявер официально признал факт отцовства, и во всем поддерживает свою дочь.