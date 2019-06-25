Парки и новые льготы: В Петербурге подвели итоги парламентского года

Петербургские депутаты расходятся на летние каникулы – до 18 сентября. Перед этим в Мариинском дворце традиционно подвели итоги парламентского года. С момента его начала петербуржцы обратились к депутатам в общей сложности 13 тысяч раз. Многие из вопросов касались социальной сферы. И именно ей была посвящена большая часть работы парламента в этом году.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. ЗакС ушел на летние каникулы - обсуждаем успехи и провалы в работе парламента 00:00 00:00

СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

– Это был год, когда социальной сфере мы уделили особое внимание. Все, что мы обещали, чтобы снизить трудности переходного периода, связанного с изменениями пенсионного законодательства, мы выполнили, – отметил на итоговом заседании спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров.

Если говорить конкретно, то людям предпенсионного возраста решили сохранить все льготы, которые полагаются пенсионерам. Ветеранов в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поддержали выплатами в размере трех либо семи тысяч рублей. А статус блокадников теперь получили все «дети войны», кто прожил в осажденном городе хотя бы день.

Кроме того, для большинства льготников Петербурга сделали круглогодичным бесплатный проезд в пригородных электричках (раньше он был только летом). Коснулись поправки и социального такси – теперь им могут пользоваться все ветераны и блокадники, не зависимо от степени инвалидности.

ГОРОДУ

В Петербурге расширили список зеленых зон. В него вошли, например, территория на берегу реки Смоленки, скверы на улице Пилотов, бульвар на Введенском канале и многие другие. Теперь эти территории не смогут застроить.

Задумались депутаты и над тем, как отреставрировать старые дома и расселить коммуналки. В первом чтении приняли инициативу, направленную на сохранение домов-памятников. Для этого должна заработать схема государственно-частного партнерства. Ремонт исторических домов и расселение коммуналок может пройти в Петербурге с привлечением инвесторов.

ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

Для тех, кто вкладывает средства в развитие инновационно-промышленных и технологических парков, а также строительство конгрессно-выставочных центров, ввели ряд новых льгот. Они касаются налогов на имущества и земельные участки.

Город готов поддерживать и другие строительные проекты, в частности, жилую застройку. Однако обязательным условием остается необходимость появления с домами необходимой инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник.

КОМПЕТЕНТНО

В тесной связке

Дмитрий СОЛОННИКОВ, политолог:

– Этот парламентский год не сильно выбивался из обычной колеи работы законодательного органа власти нашего города. Он прошел тихо, спокойно. Осенью и весной ЗакС больше работал над инициативами врио губернатора Александра Беглова. Его законопроекты и предложения, направленные прежде всего на социальное благополучие горожан, - были основным направлением работы парламента. И если в предыдущие годы такой тесной связки исполнительной и законодательной власти не было, то сейчас мы видели, что эта работа активно ведется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Борьба с гидами-нелегалами

Один из последних принятых законопроектов этого года в Петербурге касается туристической индустрии. Инициативу запретить иностранцам работать экскурсоводами приняли в окончательном чтении. И передали на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, что проблема в Петербурге существует уже не один год. Гиды-нелегалы из других стран встречают «свои» группы и водят их по достопримечательностям и музеям, отнимая хлеб у наших экскурсоводов. Есть сомнения и в качестве подобных экскурсий. Иногда на них, например, можно узнать, что Екатерина Великая была женой Петра Первого, а половину экспонатов в Эрмитаж вывезли из Китая.

Поэтому депутаты предлагают не только разрешить работать экскурсоводами и гидами исключительно гражданам России, но и хотят ввести для них обязательную аттестацию и создать госреестр специалистов. За отсутствие сертификатов гидов предлагают штрафовать от 20 до 100 тысяч рублей. А иностранных экскурсоводов-нелегалов выдворять из страны.

Впрочем, изменения вступят в силу, только если их примут в Госдуме.