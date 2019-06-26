2019-06-26T19:08:08+03:00
Досуг

В День молодежи в Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта»

Он пройдет 27 июня на Малой Садовой
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Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике.Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике.
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27 июня на Малой Садовой улице пройдет «Фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта», на котором выступят представители популярных молодежных направлений в искусстве. Это мероприятие приурочено ко Дню Молодежи.

Актеры интерактивного театра покажут представление для детей и взрослых, танцоры направлений хип-хоп и брейк-данс устроят настоящий баттл, уличные музыканты исполнят свои произведения и всем известные хиты, а художники-граффитисты нарисуют портреты известных людей Петербурга и научат гостей росписи баллончиками с краской.

Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрышах. По окончанию участников и посетителей ждет флешмоб, который объединит все сценические площадки.

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Дата: 27 июня, четверг

Время: 16:00 - 20:00

Адрес: Малая Садовая улица

ИСТОЧНИК KP.RU

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