В День молодежи в Санкт-Петербурге состоится «Фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта»

27 июня на Малой Садовой улице пройдет «Фестиваль уличных музыкантов и стрит-арта», на котором выступят представители популярных молодежных направлений в искусстве. Это мероприятие приурочено ко Дню Молодежи.

Актеры интерактивного театра покажут представление для детей и взрослых, танцоры направлений хип-хоп и брейк-данс устроят настоящий баттл, уличные музыканты исполнят свои произведения и всем известные хиты, а художники-граффитисты нарисуют портреты известных людей Петербурга и научат гостей росписи баллончиками с краской.

Гости фестиваля смогут принять участие в розыгрышах. По окончанию участников и посетителей ждет флешмоб, который объединит все сценические площадки.

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Дата: 27 июня, четверг

Время: 16:00 - 20:00

Адрес: Малая Садовая улица