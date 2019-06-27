Группу «Марсель» заперли на одной из крыш Петербурга во время съемок клипа

Съемки клипа на песню «Музыка крыш» группа «Марсель» запомнит надолго. Пока они работали, кто-то из жильцов, представившись сотрудником ТСЖ, запер чердак, через который музыканты попали на крышу. Соответственно, выйти оттуда они сами не смогли. Пока ждали помощи, провели на сильном ветру несколько часов. Но, к счастью, все закончилось благополучно.

- Когда музыканты прошли на открытую крышу одного из жилых домов на набережной Невы, к ним обратился неизвестный мужчина и попросил уйти, - рассказал саксофонист и директор группы Дмитрий Блинов. - Ребята попросили его войти в их положение, пояснили, что им нужно доснять ролик. Тем более, что группа старалась не шуметь и не мешать жильцам дома. Все, конечно, удивились, что в итоге он запер чердак снаружи на замок. Заниматься самоуправством – это последнее дело!

МЧС группа все же не стала вызывать, на помощь к музыкантам приехали друзья, спилив болгаркой замок на дверях чердака. Время, проведенное на крыше, ребята провели с пользой и сняли дополнительные кадры для видео.

- Наша музыка просто создана, чтобы исполняться на крыше, а песня «Музыка крыш» может быть буквально гимном фестиваля ROOF FEST, - отметил лидер группы Степан Ледков.

Отметим, что «Марсель» выступит на крыше ROOF PLACE 3 июля.