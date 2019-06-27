Накануне 30-летия сын Нагиева задумался о старости

Сыну популярного шоумена Дмитрия Нагиева Кириллу в августе этого года исполнится 30 лет. Наследник артиста красив и строен. Это всегда отмечают поклонники. Многие приписывают ему сходство с голливудской звездой с Орландо Блумом. Кроме внешних достоинств, характер Кириллу передался от мамы Алисы Шер. В соцсети, он, в отличие от отца, не старается никому понравиться. Не эпатирует подписчиков, а просто делится иногда жизненными или ироничными постами.

На этот раз Кирилл опубликовал фотографию, на которой позирует в одном из петербургских торговых центров в модном летнем образе.

kirill_nagiev С днём рождения, папа!

- Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость, - сообщил Нагиев-младший.

kirill_nagiev Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость.

«Осторожно, я так цикорий полюбила», «Думал, такое только на Бали бывает», «Скоро на холодец пробьет», «Возраст определяется тем, насколько далеко ты готов ехать за свиными ногами по акции», «Пледом и креслом-качалкой уже обзавелся?», - ответили Кириллу поклонники в комментариях.