2019-06-27T12:47:24+03:00
Звезды

Накануне 30-летия сын Нагиева задумался о старости

Кирилл разместил в Instagram ироничный пост, на который живо отреагировали подписчики
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Сыну популярного шоумена Дмитрия Нагиева Кириллу в августе этого года исполнится 30 лет.Сыну популярного шоумена Дмитрия Нагиева Кириллу в августе этого года исполнится 30 лет.
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Сыну популярного шоумена Дмитрия Нагиева Кириллу в августе этого года исполнится 30 лет. Наследник артиста красив и строен. Это всегда отмечают поклонники. Многие приписывают ему сходство с голливудской звездой с Орландо Блумом. Кроме внешних достоинств, характер Кириллу передался от мамы Алисы Шер. В соцсети, он, в отличие от отца, не старается никому понравиться. Не эпатирует подписчиков, а просто делится иногда жизненными или ироничными постами.

На этот раз Кирилл опубликовал фотографию, на которой позирует в одном из петербургских торговых центров в модном летнем образе.

kirill_nagievkirill_nagiev
С днём рождения, папа!
16725 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость, - сообщил Нагиев-младший.

kirill_nagievkirill_nagiev
Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость.
4757 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Осторожно, я так цикорий полюбила», «Думал, такое только на Бали бывает», «Скоро на холодец пробьет», «Возраст определяется тем, насколько далеко ты готов ехать за свиными ногами по акции», «Пледом и креслом-качалкой уже обзавелся?», - ответили Кириллу поклонники в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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