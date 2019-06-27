Big Business Fun Festival 2019 состоится в Санкт-Петербурге 28 и 29 июня

Санкт-Петербург в третий раз примет масштабное образовательно-развлекательное бизнес-мероприятие Big Business Fun Festival 2019. Это первый в мире опен-эйр для менеджеров, специалистов и предпринимателей, сочетающий в себе обучение и активный отдых на свежем воздухе. Одним из спикеров фестиваля станет генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» Иван Власов. Иван Александрович выступит с лекцией на тему «Секреты долголетия «КП»: как оставаться в тренде на нестабильном рынке». Выступление начнется в 13.00 28 июня в лектории Ряды.

Организаторы Big Business Fun Festival 2019 уверены, что все участники мероприятия получат не только заряд творческой энергии и новые контакты, но и конкретные полезные знания.

На BBFF 2019 можно будет увидеть и услышать именитых спикеров, принять участие в мастерских по разным направлениям бизнеса, обменяться визитками на серии «быстрых бизнес-свиданий», узнать, где взять деньги на бизнес и что будет с ними через десять лет, купить франшизу или найти подрядчика на предпринимательском маркете, написать Всероссийский Бизнес Диктант… И, конечно, хорошо отдохнуть!

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» Иван Власов на Big Business Fun Festival 2019 раскроет секреты долголетия «Комсомолки».Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто выступит на BBFF 2019

Ирина Эддайра, генеральный директор международного образовательного проекта English First; Елена Стрельцова, генеральный директор ООО «БигБокс» («Оптоклуб Ряды»); Наталья Галкина, генеральный директор АО "Нейротренд", компании – резидента «Сколково», ведущей уникальные разработки в области нейромаркетинга; Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного подключенного транспорта и инфраструктуры, директор компаний EV-Time и АЭГ и другие.

специальный гость – Тимур Сардаров, международный предприниматель, соучредитель Ocean Group International, генеральный директор MyCube и владелец чартерной авиакомпании Ocean Sky.

Впервые в России на BBFF будет применена электронная система доступа и обмена контактами при помощи эрф-айди. Каждый участник заранее заполнит на сайте фестиваля регистрационную форму, и на входе получит браслет, одновременно являющийся цифровым идентификатором, электронной визиткой, платежным средством и способом учета статистики. Достаточно одного прикосновения, чтобы оставить свои контакты или получить контакты собеседника! Другие футуристические технологии, такие, как например, нейромаркетинг, и их влияние на бизнес-процессы будут обсуждать в рамках общей темы «Как изменится бизнес через 10 лет».

Программа BBFF 2019

В блоках FUN и SPORT участников BBFF 2019 ждут футбольный турнир, в котором примут участие 16 команд, киберспортивные соревнования, сквош, гольф, кроссфит, баскетбол, волейбол, активные уличные игры, Quiz (короткие интеллектуальные игры), спортивный квест, выступление черлидеров «Soul Sisters».

По окончании дневной программы 29 июня в «Люмьер-холле» откроется вечерняя зона отдыха. Программа ее будет объединена с культовым музыкальным фестивалем Odyssey, который создаст в пространстве газгольдера и вокруг него атмосферу сказочной Атлантиды, и закончится феерической вечеринкой на четырех сценах. Состоится и open talk со звездами фестивальной индустрии (глава коммьюнити Burning Man Russia и другие).

Музыка и йога, костюмные пати, футбол и фудкорт, бадминтон и фрисби, командные интеллектуальные игры и тимбилдинги – все это станет привлекательным обрамлением для образовательных секций и тренингов, и позволит еще раз доказать, что оффлайн-обучение в бизнесе может быть совсем не похожим на привычный всем формат конференций.

Как попасть на фестиваль

Стоимость билетов - от 1200 руб. Купить их можно на сайте BBFF