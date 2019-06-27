Умники года: Три выпускника из Санкт-Петербурга набрали по 300 баллов за ЕГЭ

Выпускные балы прошли по стране, в Петербурге отгремели «Алые паруса», а результаты по всем ЕГЭ уже известны. В Северной столице подводят итоги прошедших испытаний по школьным предметам. И, пожалуй, главный рекорд этого года – сразу три петербургских выпускника получили по 300 баллов за три экзамена.

Первым рекордсменом стал выпускник школы №200 Красносельского района Михаил Сизов – о его победе «Комсомолка» уже рассказывала. Он получил высшую оценку за ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике. Но после того как объявили результаты по информатике, к нему присоединились еще два юных петербуржца.

БЕЗ РЕПЕТИТОРОВ

Никита Абрамов закончил одну из старейших и самых известных школ Северной столицы – Президентский физико-математический лицей №239. Свои заветные «сотки» он завоевал по русскому языку, профильной математике и информатике. Последние два предмета и были самыми любимыми за время учебы в школе.

– Когда я узнал результаты, конечно, обрадовался! – рассказал «КП-Петербург» Никита. – Приятно осознавать, что усилия, вложенные в подготовку, дали такой результат.

А подготовка, конечно, была серьезной. Выпускник не только углубленно изучал точные науки в школе, но и много занимался дома.

Никита Абрамов (слева) и Леон Галстян – петербургские рекордсмены по результатам ЕГЭ 2019. Фото: Предоставлено героями публикации

– Мне помогли высокий уровень преподавания в школе и самостоятельная работа. Репетиторов у меня не было. А если возникали какие-то вопросы, учителя всегда были готовы помочь, – добавляет рекордсмен ЕГЭ.

Никита рассказал, что всегда увлекался программированием и именно с этим направлением планирует связать свою жизнь. Трижды стобалльник хочет учиться в родном городе и подавать документы будет в петербургские вузы.

ВОЗВРАЩАТЬСЯ К СЛОЖНЫМ ЗАДАЧАМ

Еще один отличившийся выпускник этого года – Леон Галстян из лицея №101 Выборгского района. Он тоже набрал по сто баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и информатике.

– Сначала я не верил, что это возможно. Ждал более девяноста баллов, но никак не сто, а уж тем более сразу по трем предметам! – делится Леон. – Потом понял, что при должном старании можно достигнуть любых высот.

Леон, как и Никита, готовился к экзаменам без репетиторов и дополнительных курсов – хватило самостоятельной работы и занятий в школе. На вопрос, в чем секрет успеха стобалльников, выпускник отвечает:

– Важно поставить перед собой цель и идти к ней. Уделять достаточное время подготовке, не отвлекаясь на всякую ерунду (хотя доходить до фанатизма и решать ЕГЭ целыми днями тоже не стоит!). Анализировать свои сильные и слабые стороны, откладывать сложные задачки и возвращаться к ним потом.

На какую специальность поступать, Леон еще раздумывает: не может определиться между физикой и информатикой. Оба направления выпускнику интересны. И хотя перед трижды стобалльниками открыты двери и в главном вузе страны, переезжать в Москву тоже не планирует.

– Петербург – мой родной город, – говорит Леон.

КСТАТИ

В 2019 году по всей стране ЕГЭ сдавали 780 тысяч выпускников. И только 30 из них стали трижды стобалльниками. Трое пришлось на Северную столицу – такой результат город получил впервые.