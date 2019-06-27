В салонах МегаФон можно будет получить заказы из интернет-магазинов

МегаФон расширяет спектр сервисов, доступных посетителям собственных салонов связи: теперь в них можно будет получить заказы более чем из 7,5 тыс. интернет-магазинов. Сервис предоставляется в партнерстве с сетью постаматов PickPoint.

В рамках партнерства с PickPoint в ряде салонов МегаФона на всей территории присутствия будут установлены постаматы, а кроме того интернет-заказы можно будет забрать непосредственно у сотрудников торговых точек. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на первом этапе данный сервис будет доступен в пяти салонах по адресам:

- Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 20

- Санкт-Петербург, Владимирский пр.,17

- Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 2/23А

- Сестрорецк, Дубковское шоссе, 2А

- Выборг, Приморская ул., 3

Планируется, что число интернет-магазинов, заказы из которых можно будет получить в салонах МегаФона, превысит 7,5 тысяс. Среди них будут как локальные игроки рынка e-commerce, так и глобальные, например, AliExpress.

Пока проект реализуется в формате пилота, и только по его результатам будет принято окончательное решение о тиражировании на все торговые точки.

- Увеличение числа предоставляемых в нашей торговой сети сервисов – одна из важнейших задач, решение которой необходимо для развития ретейла МегаФона, – комментирует Михаил Сахнов, директор Северо-Западного филиала МегаФон-ритейл. – Мы изучили спрос, оценили его потенциал и считаем развитие данного направления весьма перспективным. Наша торговая сеть обладает уникальным преимуществом: салоны расположены в местах с высокой проходимостью на всей территории страны. Это делает их удобным каналом для получения интернет-заказов. Поэтому мы надеемся, что наши клиенты оценят новый сервис нашей торговой сети.

СПРАВКА

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.