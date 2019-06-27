Раздали деньги: В Петербурге сделают велопарковки с навесом и благоустроят Дубовую рощу

Через год в Санкт-Петербурге появятся новые тротуары и велосипедные парковки, а также благоустроенные сады и новые скверы. Деньги идут из городского бюджета. Идеи же – народные: получившие поддержку местных жителей, прошедшие экспертизы и голосование комиссий. Так в Петербурге подвели итоги проекта «Твой бюджет – 2019».

- Всего на голосование в шести районах было вынесено 52 инициативы, - рассказали кураторы проекта. – По 12 в Московском и Красногвардейском, 10 – в Петроградском, 9 – во Фрунзенском, 5 – в Василеостровском и 4 – в Невском. По регламенту каждая бюджетная комиссия могла выбрать от одной до трех инициатив, которые в сумме не превышают 15 миллионов рублей на район.

В итоге победителями признали 17 инициатив. «Комсомолка» посмотрела, на что действительно хотят потратить деньги горожане.

САМЫЕ ДОРОГИЕ (10 и более миллионов рублей)

Благоустройство реки Утки – заявленная стоимость 14,25 миллионов рублей (Невский район)

Для тех, кто плохо знаком с этой частью города, уточним: речь идет о Русановке – участке на правом берегу реки Невы между устьем реки Утки и КАД. Зелени там и правда маловато. Зато очень много жилых домов, в том числе жилых комплексов.

Петербуржец Дмитрий Горохов обратил внимание на то, что пешеходной инфраструктуры поблизости нет. Ни с колясками, ни тем более с подросшими детьми, родителям гулять негде.

- Есть подходящее место для парка в самом центре района - на южном берегу реки Утка, севернее 9 и 11 домов по Русановской улице, - так звучала заявка Дмитрия. - Сейчас это место представляет собой заросший кустами пустырь. Его можно благоустроить, сделать дорожки, фонари, скамейки, места для отдыха и спорта.

Инициативу одобрили. Правда, в бочке меда, как всегда, есть ложка дегтя. На полноценный парк этой суммы не хватит.

- Сделают полосу вдоль реки, - рассказал Горохов. - Только то, на что хватает 14 миллионов и только там, где нет никаких постановлений правительства. А это только прибрежная зона: от моста до поворота русла реки, включая сам поворот. И это еще не точно, стоимость и границы участка могут еще быть скорректированы после подготовки проектной документации, которая будет только через год.

Строительство игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья – заявленная стоимость 12,5 миллионов рублей (Фрунзенский район)

Коррекционная школа-интернат № 37, пожалуй, единственная такая в районе. В ней учатся 500 детей с самыми разными заболеваниями: РАС, ДЦП, синдром Дауна, и так далее. Дети с ограниченными возможностями здесь живут… но гулять им негде.

- Нужна площадка со специальными тренажерами, развивающими модулями, где будет возможность проводить занятия ЛФК на свежем воздухе как индивидуально, так и в группе, - написала автор инициативы Ольга Полевая.

Справедливости ради отметим: конкретно про эту площадку на сайт «Твоего бюджета» поступило множество заявок.

«У школы есть проект, согласованный во всех инстанциях, - писали переживающие родители. – Но нет финансирования».

Проект действительно, очень красивый. «Космическая» - во всех смыслах – площадка, где есть все необходимое для развития и восстановления детей. К тому же ее пообещали сделать общедоступной.

«Помимо учеников школы, площадкой могли бы пользоваться воспитанники ближайшего коррекционного детского сада, которые впоследствии становятся учениками этой школы, - пишет Ольга. – «Возможно, днем она будет доступна всем желающим. Общение обычных детей с детьми-инвалидами должно благотворно влиять на тех и других».

Разработка проекта реконструкции «Дома Ропс и Ко» с садом» - заявленная стоимость 10 миллионов рублей (Петроградский район)

Полное название этого особняка на Петровской косе, 9, литера Б – Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов «Ропс и Ко». Его возвели в 1901 году, в советские годы передали рыболовецкой артели, а затем яхт-клубу Облпрофсовета. До конца 1970-х здание оставалось администрацией яхт-клуба. Но сейчас оно в плачевном состоянии. Его нужно полностью реконструировать и модернизировать.

- Создание проекта комплекса научной документации позволит перейти к следующему шагу – работе по восстановлению и реконструкции здания, модернизации и эксплуатации, - заявляет автор инициативы Елена Дьякова. - Здание находится под управлением Школы спортивного мастерства, и в дальнейшем в здании предполагается расположение обучающих классов, методического центра по развитию парусного спорта, инфраструктура для занятий парусным спортом.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ (менее миллиона рублей)

Создание сквера «Семья» у роддома №16 – заявленная стоимость 0,5 миллиона рублей (Фрунзенский район).

Сейчас пространство рядом с роддомом и сквером не назвать. Пустырь, да и только. Но в следующем году здесь должна будет появиться полноценная зона отдыха с небольшими скульптурами, где молодые родители смогут сделать фото на память.

«Установка малых архитектурных форм в данном сквере поможет ему стать одной из достопримечательностей Купчино», - убежден автор инициативы Сергей Сорокин. – «К тому же у жителей ближайших домов – это будет единственная зеленая зона».

Разработка документации для благоустройства трех детских садов и ремонта фасада здания одного из них – заявленная стоимость 0,75 миллионов рублей (Невский район).

На территорию трех районных садиков - №№ 78, 101 и 128 без слез не взглянешь. Изношенные дорожки, ямы, старое оборудование, непонятная планировка территории. Гулять негде. Здание садика № 78 еще хуже: кирпичная кладка разрушена, балконы первого этажа без перил, ступени в ужасном состоянии.

- Благодаря подготовке проектно-сметной документации у детских садов появится возможность осуществить долгожданное благоустройство и ремонт, - говорит автор инициативы Екатерина Францужан. – Да, это только первая ступень работ. Но она тоже неотъемлемая и основополагающая.

А ЧТО ЕЩЕ

Красногвардейский район

- Благоустройство тротуара у проспекта Энергетиков и установка диспенсеров для дог-пакетов - 9,008 миллионов рублей.

- Проект реставрации «Александровских ворот Охтинских пороховых заводов» - 2 миллиона рублей.

- Благоустройство участка набережной реки Оккервиль от Уткина моста до Заневского моста - 1,55 миллиона рублей.

Московский район

- Детская площадка с включением оборудования для маломобильных детей в Пулковском парке - 3 миллиона рублей.

- Перехватывающие велопарковки у метро с навесом - 1,89 миллиона рублей.

- Благоустройство сада Дубовая роща - 7 миллионов рублей.

Петроградский район

- Детская площадка в Вяземском саду - 3,5 миллиона рублей.

- Клуб «Родные лица Петроградской стороны» - 1,2 миллиона рублей. Подробнее об инициативе:

Василеостровский район

- Защита бульваров Большого проспекта от парковки на газонах - 4,5 миллиона рублей.

- Создание сквера «Осенний марафон» - 7,5 миллиона рублей.

- Площадка для выгула собак - 3 миллиона рублей.

Фрунзенский район

- Районный центр по борьбе с инсультом - 1,8 миллиона рублей.