Организатор проекта «Открывая Серебряное ожерелье»: «Читатели путешествуют по нашим стопам»

ДЕД МОРОЗ, РЫЦАРСКИЕ ЗАМКИ И КИЖСКАЯ РЕГАТА

Руководитель «Сообщества Питерских блогеров» Павел Прокофьев занимается организацией автопробегов уже семь лет. Когда он узнал, что по инициативе Министерства культуры создан туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», в который вошли одиннадцать регионов Северо-Запада, решил не медлить.

- Мы начали создание проекта «Открывая Серебряное ожерелье» в 2018 году вместе со Сбербанком. Захотели посмотреть, какие красоты есть в наших городах, и главное - узнать, готовы ли они принимать туристов, - рассказал Павел.

В феврале 2019 года состоялась первая экспедиция. Тогда ребята побывали в Вологодской области, республике Коми и Ненецком автономном округе: заглянули в единственный в мире Музей кружева, встретились с Дедом Морозом и согрелись в чуме на Крайнем Севере. Затем в апреле был Калининград с его кирхами и рыцарскими замками. Из «древнерусской» экспедиции участники вернулись совсем недавно. К слову, Павла мы «выловили» незадолго до следующего путешествия - на этот раз в Карелию.

- В июле мы помчимся на Рускеалу, объедем Ладожское и Онежское озера, поищем петроглифы, посмотрим на магическую гору Воттоваара… А из Петрозаводска переправимся на остров Кижи, когда там будет проходить регата со старыми поморскими судами! - поделился Прокофьев.

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ

Казалось бы, что может быть лучше, чем работа блогера: путешествуешь по стране, все оплачено. Однако идиллией такие поездки кажутся только на первый взгляд. Распорядок дня участников скорее армейский, чем праздно-туристический.

- Выезжаем в восемь утра. За день нужно посетить от пяти до десяти достопримечательностей, поэтому возвращаемся в лучшем случае в десять вечера. Заселились - и за работу: обрабатывать фотографии и видео, писать, монтировать, - объяснил организатор.

Тысячи фотографий, десятки часов видео и томик-другой текстов медиатуристы публикуют не только на своих ресурсах, но и на сайте проекта openso.ru.

- Также на нем есть интерактивная карта с маршрутами экспедиций и всеми достопримечательностями. Более того, можно посмотреть, в каких турах их можно посетить. Получился универсальный путеводитель. А скоро мы расширим функционал: следующие туристы смогут добавлять свои точки, интересные для посещения, - отметил Прокофьев.

ЧИТАТЕЛИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО СТОПАМ

С традиционными СМИ, которые участвуют в проекте, все понятно, ведь «Комсомолка» не пропустила ни одного выезда. А с блогерами что? К их отбору Павел подошел серьезно. И речь не только о том, чтобы они «были коммуникабельными и мирными», но и чтобы работали на разных платформах.

- Один пишет в Живом Журнале, второй снимает для Инстаграма, третий ведет прямые трансляции. В итоге получается синергия современных медиа, а нашей целевой аудиторией становятся пользователи всех возрастов и зрители разных площадок, - подчеркнул Прокофьев.

Подход оказался удачным: публикации о проекте уже посмотрело около 40 миллионов человек. Планируется заинтересовать более 100 миллионов! Но воодушевляют и мотивируют работать дальше не только лайки и репосты. Читатели благодарят блогеров в комментариях, а самое главное - отправляются по их стопам или даже узнают новое о тех местах, где уже были.

- Вели как-то прямую трансляцию. Мужчина, который сейчас живет в Приморском крае, написал комментарий, рассказал, что давным-давно жил в Вологде. У него сейчас нет возможности приехать в эти края, а мы помогли вновь увидеть дорогие ему места, - вспоминает Павел.

ПЯТИЗВЕЗДОЧНОЕ ЧИСТОЕ ПОЛЕ

Но что толку в туристическом просвещении, если наши города окажутся не готовы встречать гостей из других регионов? Вряд ли отпуск с размещением в пятизвездочном чистом поле можно назвать удачным...

- Северо-Запад давно готов принимать огромный поток туристов. Есть абсолютно вся инфраструктура. У каждого региона своя специфика и изюминка. В Вологде это уникальный кластер в Великом Устюге, в Калининграде - курорты на побережье Балтийского моря, и так далее, - объяснил организатор.

Еще один вопрос, который волнует любого туриста, мечущегося между Турцией и отечественными красотами, - денежный. Считается, что далеко не всегда цифры оказываются в пользу отдыха на родине. Однако Прокофьев уверен: путешествовать по России можно очень бюджетно.

- Маме, папе и ребенку на два-три дня вполне хватит 10 тысяч рублей. Гостиница или квартира - 2-3 тысячи рублей в сутки, - объясняет Павел. - На еду уйдет в день еще полторы тысячи. Дорогие музеи попадаются очень редко, но там, где они есть, это оправданно. Например, Музей Мирового океана в Калининграде: чтобы посетить все экспозиции и суда, несколько дней понадобится, и это того стоит.

СОВЕТЫ ОПЫТНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Планируем поездку

В каждом регионе есть туристско-информационный центр. Никто не знает город лучше его сотрудников: посоветуют, что посмотреть, где остановиться и перекусить. Можно написать им заранее и попросить спланировать маршрут. В Новгороде, например, путешественникам помогла «Русь Новгородская».

Как узнать больше

Во всех городах хорошее качество мобильного Интернета, поэтому, путешествуя, можно не только пройтись с экскурсоводом, но и воспользоваться приложениями для телефона с туристическими маршрутами. Например, в Калининграде - скачать приложение izi.TRAVEL. МегаФон создал прогулочный маршрут по лучшим точкам для крутых фотографий и селфи. А для Псковской области есть целое приложение «МегаФон.Гид» с путеводителями по Пушкинским горам и Псково-Печорскому монастырю.

Меняем знания на экспедиционный набор

Путешественники не только рассказывают о достопримечательностях, но и предлагают читателям проверить свои знания. Так, во «ВКонтакте» и в «Телеграме» проводится викторина. Каждый день чат-бот присылает вопросы и загадки о регионах. Отвечаешь правильно - получаешь баллы. А в конце месяца самый эрудированный получает экспедиционный набор: рюкзак, дождевик, кепку и мультитул.

КТО ПОМОГАЕТ

Очевидно, что осуществить такой масштабный проект в одиночку не хватит ни сил, ни средств. К счастью, идея воодушевила сразу несколько компаний.

- МегаФон помогает со связью и быстрым интернетом, сервис бронирования отелей TVIL.RU - с жильем. Subaru дали нам автомобили, а Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработал приложение с дополненной реальностью, где можно увидеть 3D-модели главных достопримечательностей СЗФО. Нужно только навести камеру на логотип нашего проекта, - рассказал Прокофьев.