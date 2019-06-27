По Древней Руси на воздушном шаре

В третьей экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры и журналисты две недели путешествовали по городам, которые Петербургу годятся как минимум в дедушки. Участники автопробега поделились впечатлениями и выбрали семь самых интересных и необычных достопримечательностей направления.

Открывая Серебряное ожерелье. Древняя Русь.

Национальный парк «Себежский»

За вдохновением сюда приезжали Марк Шагал и Иван Бунин, а режиссер Сергей Эйзенштейн мечтал построить здесь «русский Голливуд». Оно и неудивительно: 50 тысяч гектаров нетронутой красоты. Леса, в которых поют более двухсот видов птиц, изобилуют ягодами и грибами, а в 360 чистейших озерах можно купаться и ловить рыбу.

Приезжайте сюда за вдохновением, как великие мастера Фото: Дмитрий Шилов.

В парке обустроены экотропы и зоны отдыха, выделены места для кемпинга. А главное - обойдется это удовольствие всего в 100 рублей: столько придется отдать за въезд на территорию парка.

—На въезде сотрудники МЧС записывают твой номер телефона и место, где ты остановился. Будет непогода — предупредят. Кстати, гостевые домики тоже есть, если жизнь в палатке не по душе, — поделился Шилов.

Ивангородская крепость

По легенде, Иван III пришел к шведскому королю. Продай, говорит, часть Нарвской земли. Просьба у царя была пустяковая: желал он кусок земли размером с лошадиную шкуру. И шведский правитель не отказал. Тогда русский царь приказал шкуру разрезать на тонкие полоски и связать. Считается, что длина получившейся веревки и есть периметр Ивангородской крепости.

Ивангородская крепость практически не перестраивалась Фото: Дмитрий Шилов.

—Это одна из самых красивых северных крепостей, — уверен Шилов. —Она практически не перестраивалась и отлично сохранилась до сих пор.

Кстати говоря, с неприступных белокаменных стен открывается вид на Нарвский замок на противоположном берегу реки. Туда тоже можно заглянуть, просто перейдя по мосту. Правда, нужна виза.

Фестиваль воздухоплавателей в Великих Луках

В начале июня в небе над древним городом рассыпается разноцветное драже. Около пятидесяти пестрых воздушных шаров шипят горелками, пролетая над набережной, на которой, кажется, собираются все стотысячные Великие Луки.

По красоте с этим зрелищем могут сравниться только петербургские «Алые паруса». А блогеру Диме Шилову даже повезло оказаться по ту сторону корзины и пролететь над толпой на высоте 550 метров.

У горелки на фестивале совсем не обязательно. С земли парад шаров выглядит не менее впечатляюще.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Я немного боюсь высоты, поэтому сначала было страшновато. Но вскоре появляется азарт. Ведь это именно то, о чем люди всегда мечтали. В самолете полета не почувствуешь, сидя в железном ящике с окошком. Каждый должен это попробовать, однозначно полечу снова! — поделился блогер..

Он добавил, что побороть страх высоты можно, просто наслаждаясь панорамой через видоискатель камеры или экран телефона. Кстати говоря, если вы мечтаете прыгнуть с парашютом, полет на воздушном шаре может стать хорошей репетицией.

Военно-исторический музей в городе Остров

Самая интересная экспозиция музея развернулась под открытым небом в 35 километрах от Острова Фото: Дмитрий Шилов.

Музей создан энтузиастами еще в 1965 году. За полвека здесь собралась огромная коллекция: почти четыре тысячи винтовок, автоматов и боеприпасов, полторы тысячи мундиров и снаряжения, а также предметы быта XVIII-XX веков.

Но самая интересная экспозиция музея развернулась под открытым небом в 35 километрах от Острова. «Линия Сталина» - комплекс фортификационных сооружений: траншеи, противотанковые укрепления и целых десять долговременных огневых точек, две из которых можно посетить. Кроме того, здесь представлена огромная коллекция военной техники.

—Сюда обязательно нужно идти с экскурсией. Сотрудники знают историю каждой вещи, расскажут не только об оружии, но и о том, как оно попало в музей, — убедил Дима.

Псково-Печорский монастырь

Совет: перед поездкой сюда прочитайте книгу архимандрита Тихона «Несвятые Святые» Фото: Дмитрий Шилов.

Один из крупнейших и мужских монастырей поражает не только своей красотой, но и историей. В частности — байками из жизни обители.

Так, в Советском Союзе урну для голосования всегда привозили в монастырь. Но однажды терпение у партии кончилось, и монахов заставили идти в избирательный участок. К реализации своего гражданского права они подошли со всей конституционной серьезностью — и устроили крестный ход. Обошли участок три раза, освятили... В общем, с тех пор урну привозили в монастырь.

—У монастыря очень интересная история, ведь он ни разу не закрывался. Особенно впечатляют пещеры, где захоронены старцы, — посоветовал Дима.

Новгородский кремль

Тут главное — правильно выбрать экскурсовода. Блогеры советуют обратиться к посаднику Сбыславу Якуновичу. Никто не расскажет об истории колыбели российской государственности лучше этого гостеприимного боярина.

Сбыслав Якунович всегда рад гостям.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Ничего бы не запомнил, если бы не шутки этого гида, — уверен Дима.

И правда, о памятнике «Тысячелетие России» с 129 фигурами исторических деятелей, событий из отечественной истории и православных символов Сбыслав рассказывает так, что оторваться невозможно.

—Ангел Петру показывает на город новый — Санкт-Петербург, — указал боярин на огромный шар-державу, стоящий на постаменте в форме колокола, а потом махнул рукой на север. — К Петербургу, гостюшки, пойдете в ту сторону — не ошибетесь.

Старая Русса

Воскресенский собор в Старой Руссе Фото: Дмитрий Шилов.

В 1828 году в городе открылся один из первых в России бальнеогрязевых курортов с природными минеральными водами и лечебной грязью. Поправить здоровье сюда приезжали Добролюбов, Горький и Достоевский. Именно здесь Федор Михайлович закончил «Бесов», полностью написал «Подростка» и «Братьев Карамазовых». В наши дни в Старой Руссе работает дом-музей писателя и музей романа «Братья Карамазовы».

- Туристско-информационный центр - это отдельная достопримечательность. Очень крутая «сувенирка»: есть даже свитшоты с цитатами Достоевского. Знакомство с городом однозначно нужно начинать с этого места. Программу составят, дегустацию иван-чая устроят и обо всем интересном расскажут, - посоветовал Шилов.

Кроме того, курорт с минеральными источниками до сих пор работает. Так что удастся и просветиться, и полечиться.

А МОЖЕТ, ПЕРЕЕХАТЬ?

Уютный маленький городок с богатой историей - отличное место, чтобы спрятаться от суеты мегаполиса и, например, роман написать…

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