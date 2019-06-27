2019-06-27T16:54:17+03:00
Общество

По Древней Руси на воздушном шаре

Что посмотреть в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях
Илья КРУШЕВСКИЙ
Поделиться:
Блогеры выбрали лучшие достопримечательности и события трех областей.Блогеры выбрали лучшие достопримечательности и события трех областей.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
Изменить размер текста:

В третьей экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье» блогеры и журналисты две недели путешествовали по городам, которые Петербургу годятся как минимум в дедушки. Участники автопробега поделились впечатлениями и выбрали семь самых интересных и необычных достопримечательностей направления.

Открывая Серебряное ожерелье. Древняя Русь.

Национальный парк «Себежский»

За вдохновением сюда приезжали Марк Шагал и Иван Бунин, а режиссер Сергей Эйзенштейн мечтал построить здесь «русский Голливуд». Оно и неудивительно: 50 тысяч гектаров нетронутой красоты. Леса, в которых поют более двухсот видов птиц, изобилуют ягодами и грибами, а в 360 чистейших озерах можно купаться и ловить рыбу.

Приезжайте сюда за вдохновением, как великие мастера Фото: Дмитрий Шилов.

Приезжайте сюда за вдохновением, как великие мастера Фото: Дмитрий Шилов.

В парке обустроены экотропы и зоны отдыха, выделены места для кемпинга. А главное - обойдется это удовольствие всего в 100 рублей: столько придется отдать за въезд на территорию парка.

—На въезде сотрудники МЧС записывают твой номер телефона и место, где ты остановился. Будет непогода — предупредят. Кстати, гостевые домики тоже есть, если жизнь в палатке не по душе, — поделился Шилов.

Ивангородская крепость

По легенде, Иван III пришел к шведскому королю. Продай, говорит, часть Нарвской земли. Просьба у царя была пустяковая: желал он кусок земли размером с лошадиную шкуру. И шведский правитель не отказал. Тогда русский царь приказал шкуру разрезать на тонкие полоски и связать. Считается, что длина получившейся веревки и есть периметр Ивангородской крепости.

Ивангородская крепость практически не перестраивалась Фото: Дмитрий Шилов.

Ивангородская крепость практически не перестраивалась Фото: Дмитрий Шилов.

—Это одна из самых красивых северных крепостей, — уверен Шилов. —Она практически не перестраивалась и отлично сохранилась до сих пор.

Кстати говоря, с неприступных белокаменных стен открывается вид на Нарвский замок на противоположном берегу реки. Туда тоже можно заглянуть, просто перейдя по мосту. Правда, нужна виза.

Фестиваль воздухоплавателей в Великих Луках

В начале июня в небе над древним городом рассыпается разноцветное драже. Около пятидесяти пестрых воздушных шаров шипят горелками, пролетая над набережной, на которой, кажется, собираются все стотысячные Великие Луки.

По красоте с этим зрелищем могут сравниться только петербургские «Алые паруса». А блогеру Диме Шилову даже повезло оказаться по ту сторону корзины и пролететь над толпой на высоте 550 метров.

У горелки на фестивале совсем не обязательно. С земли парад шаров выглядит не менее впечатляюще. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

У горелки на фестивале совсем не обязательно. С земли парад шаров выглядит не менее впечатляюще.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Я немного боюсь высоты, поэтому сначала было страшновато. Но вскоре появляется азарт. Ведь это именно то, о чем люди всегда мечтали. В самолете полета не почувствуешь, сидя в железном ящике с окошком. Каждый должен это попробовать, однозначно полечу снова! — поделился блогер..

Он добавил, что побороть страх высоты можно, просто наслаждаясь панорамой через видоискатель камеры или экран телефона. Кстати говоря, если вы мечтаете прыгнуть с парашютом, полет на воздушном шаре может стать хорошей репетицией.

Военно-исторический музей в городе Остров

Самая интересная экспозиция музея развернулась под открытым небом в 35 километрах от Острова Фото: Дмитрий Шилов.

Самая интересная экспозиция музея развернулась под открытым небом в 35 километрах от Острова Фото: Дмитрий Шилов.

Музей создан энтузиастами еще в 1965 году. За полвека здесь собралась огромная коллекция: почти четыре тысячи винтовок, автоматов и боеприпасов, полторы тысячи мундиров и снаряжения, а также предметы быта XVIII-XX веков.

Но самая интересная экспозиция музея развернулась под открытым небом в 35 километрах от Острова. «Линия Сталина» - комплекс фортификационных сооружений: траншеи, противотанковые укрепления и целых десять долговременных огневых точек, две из которых можно посетить. Кроме того, здесь представлена огромная коллекция военной техники.

—Сюда обязательно нужно идти с экскурсией. Сотрудники знают историю каждой вещи, расскажут не только об оружии, но и о том, как оно попало в музей, — убедил Дима.

Псково-Печорский монастырь

Совет: перед поездкой сюда прочитайте книгу архимандрита Тихона «Несвятые Святые» Фото: Дмитрий Шилов.

Совет: перед поездкой сюда прочитайте книгу архимандрита Тихона «Несвятые Святые» Фото: Дмитрий Шилов.

Один из крупнейших и мужских монастырей поражает не только своей красотой, но и историей. В частности — байками из жизни обители.

Так, в Советском Союзе урну для голосования всегда привозили в монастырь. Но однажды терпение у партии кончилось, и монахов заставили идти в избирательный участок. К реализации своего гражданского права они подошли со всей конституционной серьезностью — и устроили крестный ход. Обошли участок три раза, освятили... В общем, с тех пор урну привозили в монастырь.

—У монастыря очень интересная история, ведь он ни разу не закрывался. Особенно впечатляют пещеры, где захоронены старцы, — посоветовал Дима.

Новгородский кремль

Тут главное — правильно выбрать экскурсовода. Блогеры советуют обратиться к посаднику Сбыславу Якуновичу. Никто не расскажет об истории колыбели российской государственности лучше этого гостеприимного боярина.

Сбыслав Якунович всегда рад гостям. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Сбыслав Якунович всегда рад гостям.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Ничего бы не запомнил, если бы не шутки этого гида, — уверен Дима.

И правда, о памятнике «Тысячелетие России» с 129 фигурами исторических деятелей, событий из отечественной истории и православных символов Сбыслав рассказывает так, что оторваться невозможно.

—Ангел Петру показывает на город новый — Санкт-Петербург, — указал боярин на огромный шар-державу, стоящий на постаменте в форме колокола, а потом махнул рукой на север. — К Петербургу, гостюшки, пойдете в ту сторону — не ошибетесь.

Старая Русса

Воскресенский собор в Старой Руссе Фото: Дмитрий Шилов.

Воскресенский собор в Старой Руссе Фото: Дмитрий Шилов.

В 1828 году в городе открылся один из первых в России бальнеогрязевых курортов с природными минеральными водами и лечебной грязью. Поправить здоровье сюда приезжали Добролюбов, Горький и Достоевский. Именно здесь Федор Михайлович закончил «Бесов», полностью написал «Подростка» и «Братьев Карамазовых». В наши дни в Старой Руссе работает дом-музей писателя и музей романа «Братья Карамазовы».

- Туристско-информационный центр - это отдельная достопримечательность. Очень крутая «сувенирка»: есть даже свитшоты с цитатами Достоевского. Знакомство с городом однозначно нужно начинать с этого места. Программу составят, дегустацию иван-чая устроят и обо всем интересном расскажут, - посоветовал Шилов.

Кроме того, курорт с минеральными источниками до сих пор работает. Так что удастся и просветиться, и полечиться.

А МОЖЕТ, ПЕРЕЕХАТЬ?

Уютный маленький городок с богатой историей - отличное место, чтобы спрятаться от суеты мегаполиса и, например, роман написать…

Кстати говоря, купить квартиру или взять ипотеку теперь можно без бумажной волокиты и многочисленных визитов в банк с помощью интернет-сервиса ДомКлик. Этот сайт позволяет пройти всю процедуру покупки жилья от выбора объекта и получения ипотеки Сбербанка до регистрации прав собственности удаленно, даже если вы в другом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Открывая серебряное ожерелье»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»
На заседании Госсовета в Кремле глава Ленинградской области предложил ужесточить наказание для лихачей и ввести поощрения для добросовестных автовладельцев
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
Петербургские пенсионеры заплатили дезинфекторам 11 тысяч рублей и остались со своими клопами
2,5 тысячи водителей в Петербурге остались без прав из-за долгов перед детьми
Глава Ленинградской области предложил меры по снижению аварийности на дорогах
Петербурженка подожгла себя, готовя еду
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
Неравная схватка: Уходя от ДТП «Рено» врезался в историческое здание в центре Петербурга
Власти Петербурга ищут новое место для зоопарка, но вне города
Толбухин маяк в Кронштадте стал памятником
Никогда на сдавайся: Болельщики «Зенита» сделали граффити со смертельно больным Фернандо Риксеном
В Петербурге вооруженные грабители попытались украсть продукты из магазина
«Газпром Арена» - основной, «Петровский» - тренировочный: Петербург готовится к проведению Евро-2020
Это рекорд: В Петербурге три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Мошенники продали петербургской пенсионерке чужую квартиру за три миллиона рублей
Алиментщица пряталась от приставов в кустах шиповника, но все равно получила 10 суток
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград и объединить с областью