2019-06-27T16:41:15+03:00
Происшествия

«Заметил, что снес людей, когда ему стали бить по капоту»: Водитель на каршеринговом «Мерседесе» сбил отца с коляской

В аварии пострадала двухлетняя девочка
Евгений ДЕМИХОВ
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Мерседс сбил отца с коляской Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМерседс сбил отца с коляской Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Мужчина с двухлетней дочкой в детской коляске переходил дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улицы Коллонтай и Искровского проспекта, когда их сбил каршеринговый Мердседес. 23-летний водитель снес коляску и протащил отца на капоте авто несколько метров. Он остановился только когда отец начал колотить рукой по машине - все остальное время парень смотрел вовсе не на дорогу.

- Коляску муж вез впереди себя, ее задело, она перевернулась и дочь выпала, - рассказала «КП - Санкт-Петербург» мать девочки Виктория Ю. - Если бы он еще и наехал на коляску, была бы страшная трагедия.

К счастью, печальных последствий удалось избежать. У отца только легкие ушибы, а девочке сразу же оказали первую помощь. По стечению обстоятельств в тот момент недалеко от места аварии проезжала скорая. Медики остановились и провели первичный осмотр малышки. После этого ребенка отправили в Детскую горбольницу №5 им. Н.Ф. Филатова. Врачи диагностировали среднюю степень тяжести травм.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В аварии разбирается ГИБДД Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- ДТП произошло 26 июня около 21:15 часов, - прокомментировали инцидент в городском ГИБДД. - 23-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, наехал на пешехода на каршеринговом «Мерседесе».

Очевидцы происшествия рассказывают, что папа с дочкой шел на зеленый сигнал светофора. Водитель на это не обратил внимания. Потому что смотрел он на телефон. Но и это не все. Оказалась, что у лихача даже нет прав!

Сейчас на парня завели административное дело за езду без прав и наезд на пешехода. Будет ли уголовное - неизвестно. Как прояснили в ГИБДД, водителя могут обвинить только в незаконном завладении авто. Также ему предстоит ответить за причинение вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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