2019-06-27T19:20:53+03:00
Досуг

Первый фестиваль стиля и творчества Boho Weekend: летний праздник свободы самовыражения в центре Петербурга

Уже 3 и 4 августа весь двор, зал и даже крыши творческого кластера «Бергольд Центр» захватит первый фестиваль стиля и творчества Boho Weekend
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Фестиваль призван поощрять самовыражение и самопознание как через внешний облик, так и в искусстве.Фестиваль призван поощрять самовыражение и самопознание как через внешний облик, так и в искусстве.
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Boho Weekend станет эпицентром самовыражения: сюда стоит прийти, чтобы показать свой лучший наряд, выбрать самую выразительную одежду и аксессуары на богемном маркете или создать их самому на мастер-классах. На фестивале можно полностью сменить имидж - и уже нарядными пойти танцевать под драйвовую живую музыку.

Что такое бохо?

Стиль бохо - это красочный бунт против серости и офисной скуки, вобравший в себя элементы культур хиппи, фолка, винтажа и этники. Это неудержимая эклектика - казаки и кружево, бахрома и венки из живых цветов, блёстки на скулах, индийские пайетки и... с чем их хотите сочетать лично вы? Правильного ответа нет, потому что бохо — это отказ от шаблонов, неповиновение моде и свободное творчество.

В чём цель фестиваля?

Фестиваль призван поощрять самовыражение и самопознание как через внешний облик, так и в искусстве. Организаторы хотят знакомить аудиторию с незаурядными местными производителями, а также побуждать к разумному потреблению и эффективному использованию ресурсов: создавать вручную новое, переосмысливать старое, обмениваться ненужным и знакомиться с некоммерческими проектами в области осознанного потребления.

Программа фестиваля:

Boho Music - музыкальная сцена прямо на крыше с энергетикой тех самых невероятных фестивалей 70-х годов и заводными самобытными группами: Weo, бохошик, Supermotiv и другие.

Boho Market - аксессуары и одежда в стиле бохо, винтаж, предметы интерьера и всё для творчества и создания собственного стиля

Boho Beauty — зона, где можно заплести косы или побриться налысо, набить татуировку или проколоть нос и, конечно, украсить себя блёстками, чтобы быть во всеоружии на большой бохо-вечеринке

Boho Art -творческие мастер-классы, выставка арт-объектов, свободный обмен книгами

Boho Food - самые летние угощения от лучших заведений Петербурга. Еда и напитки, созданные во имя удовольствия и инстаграма

А также десятки ярких локаций, фотозоны, розыгрыши подарков и 5000 гостей во всём своём великолепии!

Вход: свободный

Дресс-код: ваш самый впечатляющий наряд

Когда: 3 и 4 августа, 12:00 - 21:00

Где: Бертгольд Центр, м. Садовая, Гражданская улица, 13-15

ИСТОЧНИК KP.RU

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