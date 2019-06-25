В Петербурге наградили лидеров народного голосования интернет-проекта «Открытый Петербург»

Цель интернет-проекта «Открытый Петербург» – привлечь внимание общественности к проблемам благоустройства города и области, вовлечь граждан в процесс создания цифрового государства. На протяжении почти трех месяцев качество жизни в своих районах и муниципалитетах оценили свыше 10 тысяч человек.

Председатель Оргкомитета интернет-проекта, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов уверен, что проект станет для города и Ленинградской области независимой площадкой для открытого диалога общества и власти.

«К нам поступил большой массив данных, с которым, безусловно, мы будем работать дальше еще более предметно. Мы предполагаем создание актива участников проекта, нам представляется, что это правильно, когда граждане готовы не только предлагать проекты, критиковать, но и участвовать в их реализации», – отметил Владимир Шамахов.

Всего в исследовании приняло участие свыше 10 тысяч человек. Оценка районов и муниципальных образований производилась авторизованными посетителями портала «Открытый Петербург» по критериям: экология, благоустройство, доступность образования, здравоохранение, ЖКХ, транспортная инфраструктура, безопасность и организация досуга.

Более 2 тысяч человек оставили отзывы и предложения по развитию своих районов. Петербуржцы и жители Ленинградской области предлагали варианты решений уже имеющихся проблем и оригинальные идеи по реновации общегородской среды в ближайшем будущем.

Исходя из средней оценки и числа голосов, были определены лидеры в следующих номинациях:

- Лучший район Санкт-Петербурга – Адмиралтейский район;

- Лучшее муниципальное образование Санкт-Петербурга – муниципальное образование Адмиралтейский округ;

- Лучший район Ленинградской области – Гатчинский муниципальный район;

- Лучшее муниципальное образование Ленинградской области – Гатчинское городское поселение.

Глава муниципального образования Адмиралтейский округ Евгений Барканов убежден, когда к процессу управления прибавляется мнение граждан – это хорошо: «Мы преследуем открытый формат в работе: у нас достаточно развиты социальные сети, официальный сайт, пользуется популярностью наша газета. Считаю, что мы должны вместе делать город благоустроенным и комфортным не только для жителей, но и для туристов, которые его посещают».

Также к оценке результатов были привлечены Общественные палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Их представители вошли в состав независимого экспертного жюри, которое выбрало районы с самой яркой гражданской позицией:

- Приморский район («Активный район Санкт-Петербурга»);

- Муниципальное образование №68 Озеро Долгое («Активное муниципальное образование Санкт-Петербурга»);

- Всеволожский муниципальный район («Активный район Ленинградской области»);

- Петровское сельское поселение («Активное муниципальное образование Ленинградской области»).

Руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга – председатель комиссии по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Малков подчеркнул, что у проекта есть большой потенциал: «Общественная палата включилась в этот проект прежде всего, потому что мы являемся тем голосом горожан, который должен быть донесен до представителей власти и использоваться в усовершенствовании городской инфраструктуры».

Отметим, результаты оценок жителей были представлены экспертному сообществу 21 июня на IV Международном научном форуме «Государственное управление», который в этом году посвящен цифровизации государственного управления в России и за рубежом, а также роли граждан в построении цифрового государства.

Заместитель председателя Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, начальник отдела оценки и кадровых резервов Игорь Мурашев считает, что ценность проекта заключается в том, что в дальнейшем все собранные данные – отзывы и предложения граждан – будут рассмотрены главами районов и использованы для решения реальных проблем.

«Администрации районов, органы местного самоуправления находятся ближе всего к людям, поэтому здорово, что организаторы акцентируют внимание именно на их деятельности. Кроме того, важно то, что «Открытый Петербург» признан экспертным сообществом и мотивирует представителей народа делать работу лучше каждый день», – пояснил Игорь Мурашев.

Добавим, в рамках интернет-проекта «Открытый Петербург» продолжится независимое исследование городской среды и повышение ее комфортности для жителей. Кроме того, повестку юбилейного V Международного научного форума «Государственное управление» в 2020 году будут задавать проблемные вопросы, выявленные благодаря интернет-проекта.