Первый царскосельский Фестиваль уличных театров пройдет в Пушкине 29 июня
Центральным событием праздника 2019 года станет первый царскосельский Фестиваль уличных театров, который будет проведен при поддержке Российского союза уличных театров и артистов.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
13.00 - 14.00 – сбор на Карнавальное шествие уличных театров с участием зрителей
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА /ул. Пушкинская, д. 28
14.00 – 14.30 – Карнавальное шествие следует до Центральной сцены
14.30 – 15.00 – Торжественное открытие
15.00-16.00 – кавер-группа «TRUE ПАТИ BAND»
16.00-19.00 – фестиваль любительских театров г.Пушкина
19.00-20.00 – Театрализованное эстрадно-цирковое представление «Иван Царевич и все, все, все. Или Баба-Яга, как всегда, против»
20.00-22.00 – концертно-развлекательная программа с участием шоу-группы «Рандеву», театра цыганской песни и танца «Петербургский Рома», дагестанского ансамбля танца «Имамат»
22.00 – Вика Цыганова
Площадка «Маски»/Соборная площадь
14.00-19.00 – игровые аттракционы, интерактивные фотозоны, мульт-парад ростовых кукол
15.00-18.00 – кулинарные мастер-классы с дегустацией: «Каша из топора», «Блинчики Арины Родионовны»
Площадка «Карнавал»/ пересечение ул. Магазейная/ул Леонтьевская
16.00 -16.30 – театр праздника «СоЛу» - перфоманс «Карнавал в полосочку» 16.30 – 17.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»
17.00-17.30 – театр карнавальной музыки в стиле самба-панк «BATUCADA BALTIC BAND» и театрально-цирковая шоу-группа «Аура» - интерактивное представление
17.30-18.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»
18.00 – 18.30 – театр карнавальной музыки в стиле самба-панк «BATUCADA BALTIC BAND» и театрально-цирковая шоу-группа «Аура» - интерактивное представление
18.30 – 19.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»
Площадка «Элементы»/пересечение ул. Пушкинская/ул. Леонтьевская
16.00-16.50 – спектакль «Метаморфозы», театр «Нос»
17.00 – 17.30 – спектакль «Кстати о птичках», уличный театр «BeZlim F»
17.30 – 18.10 спектакль «Цирк уехал», уличный театр «Театр имени Которого»
18.20 – 18.45 перфоманс «Карнавал в полосочку», театр праздника «СоЛу»
18.45 – 19.00 перфоманс «Гоголь. Женитьба», Товарищество Актеров театр «МiрЪ»
Площадка «Теремок»/сквер между ул. Магазейная и ул. Пушкинская сторона примыкающая у ул. Леонтьевская
16.00 – 16.45 – кукольный спектакль «Теремок», кукольный театр Настюля
16.45 – 17.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»
17.00-17.45 - спектакль «Нибелунги», театр «Небесные бродяги»
17.45 – 18.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»
18.00 – 18.45 - спектакль «Нибелунги», театр «Небесные бродяги»
18.45 – 19.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»
ИСТОЧНИК KP.RU