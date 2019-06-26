2019-06-27T19:40:46+03:00
Досуг

Первый царскосельский Фестиваль уличных театров пройдет в Пушкине 29 июня

Праздник состоится в рамках Дня города
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Царскосельский Фестиваль уличных театров.Царскосельский Фестиваль уличных театров.
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Центральным событием праздника 2019 года станет первый царскосельский Фестиваль уличных театров, который будет проведен при поддержке Российского союза уличных театров и артистов.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

13.00 - 14.00 – сбор на Карнавальное шествие уличных театров с участием зрителей

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА /ул. Пушкинская, д. 28

14.00 – 14.30 – Карнавальное шествие следует до Центральной сцены

14.30 – 15.00 – Торжественное открытие

15.00-16.00 – кавер-группа «TRUE ПАТИ BAND»

16.00-19.00 – фестиваль любительских театров г.Пушкина

19.00-20.00 – Театрализованное эстрадно-цирковое представление «Иван Царевич и все, все, все. Или Баба-Яга, как всегда, против»

20.00-22.00 – концертно-развлекательная программа с участием шоу-группы «Рандеву», театра цыганской песни и танца «Петербургский Рома», дагестанского ансамбля танца «Имамат»

22.00 – Вика Цыганова

Площадка «Маски»/Соборная площадь

14.00-19.00 – игровые аттракционы, интерактивные фотозоны, мульт-парад ростовых кукол

15.00-18.00 – кулинарные мастер-классы с дегустацией: «Каша из топора», «Блинчики Арины Родионовны»

Площадка «Карнавал»/ пересечение ул. Магазейная/ул Леонтьевская

16.00 -16.30 – театр праздника «СоЛу» - перфоманс «Карнавал в полосочку» 16.30 – 17.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»

17.00-17.30 – театр карнавальной музыки в стиле самба-панк «BATUCADA BALTIC BAND» и театрально-цирковая шоу-группа «Аура» - интерактивное представление

17.30-18.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»

18.00 – 18.30 – театр карнавальной музыки в стиле самба-панк «BATUCADA BALTIC BAND» и театрально-цирковая шоу-группа «Аура» - интерактивное представление

18.30 – 19.00 – Александр Барон и его знаменитое «Кнут-шоу»

Площадка «Элементы»/пересечение ул. Пушкинская/ул. Леонтьевская

16.00-16.50 – спектакль «Метаморфозы», театр «Нос»

17.00 – 17.30 – спектакль «Кстати о птичках», уличный театр «BeZlim F»

17.30 – 18.10 спектакль «Цирк уехал», уличный театр «Театр имени Которого»

18.20 – 18.45 перфоманс «Карнавал в полосочку», театр праздника «СоЛу»

18.45 – 19.00 перфоманс «Гоголь. Женитьба», Товарищество Актеров театр «МiрЪ»

Площадка «Теремок»/сквер между ул. Магазейная и ул. Пушкинская сторона примыкающая у ул. Леонтьевская

16.00 – 16.45 – кукольный спектакль «Теремок», кукольный театр Настюля

16.45 – 17.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»

17.00-17.45 - спектакль «Нибелунги», театр «Небесные бродяги»

17.45 – 18.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»

18.00 – 18.45 - спектакль «Нибелунги», театр «Небесные бродяги»

18.45 – 19.00 – Спектакль «Наше вам с кисточкой !» - театр «Кукартель»

ИСТОЧНИК KP.RU

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