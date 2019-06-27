2019-06-27T19:48:31+03:00
Досуг

Ультрамарафон ради Радио Зенит! 89 и 7 – в километрах!

Старт забега запланирован на Дворцовой площади 30 июня в 8:00
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Маршрут.Маршрут.
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30 июня при информационной поддержке Радио Зенит состоится международный марафон «Белые Ночи». Участники могут выбрать маршрут: 10 км или 42 км 195 метров. Однако петербургский спортсмен и слушатель Радио Зенит Эдуард Пелля пробежит дистанцию, которая больше чем в два раза превышает марафонскую! 89 километров и 700 метров. Это число неслучайно: 89.7 FM – волна Радио Зенит. Путь ультрамарафонца начнётся по маршруту «Белых Ночей» и продолжится по знаковым для Радио Зенит местам.

Маршрут ультрамарафона:

Старт забега запланирован на Дворцовой площади в 8:00. Далее Эдуард Пелля добежит до метро «Спортивная», где в 2018 году в День радио работала открытая студия радиостанции. После маршрут проследует мимо стадиона «Петровский», «Сибур Арены» и «Газпром Арены» – мест, где проходят спортивные игры петербургских команд. Следующие точки: улица Академика Павлова, 5 – адрес редакции Радио Зенит; памятник создателю радио - Попову А.С.; Невский, 46 - здесь также была открытая студия Радио Зенит. Финальным этапом ультрамарафона станет Дворцовая площадь. Часть маршрута – отрезок после марафона «Белые ночи» до Дворцовой площади – Эдуард Пелля пробежит дважды.

Миссия ультрамарафона:

О решении пробежать такую дистанцию Эдуард Пелля рассказал в прямом эфире на Радио Зенит. Редакция радиостанции поддержала инициативу:

«Петербург – спортивный город. Радио Зенит – спортивная радиостанция. Мы всегда в курсе главных спортивных событий, поддерживаем петербургские команды, ставим рекорды, проводим турниры и доказываем, что без спорта жизнь будет скучной».

Подробнее о перемещениях ультрамарафонца 30 июня можно узнать в прямом эфире Радио Зенит и в социальных сетях радиостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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