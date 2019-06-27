2019-06-27T20:14:07+03:00
Досуг

Гала-концерт музыкального фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет 30 июня

Необыкновенные музыкальные коллективы, любимцы публики, новаторы инструментальной техники сойдутся в концерте под занавес фестиваля
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«Музыкальное путешествие по стилям и странам».«Музыкальное путешествие по стилям и странам».
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Маэстро Федерико Мондельчи и его квартет саксофонов петербургские меломаны знают не понаслышке. Музыканты квартета объехали сотни стран и обрели вечных поклонников в десятках городов.

Импровизационная игра, искусность аранжировок, юмор, свойственный их музыке, принесли им признание. Танго Пьяццоллы, как и многие другие сочинения современных авторов, мы часто слушаем в исполнении Мондельчи.

Высочайшее исполнительское мастерство музыкантов ансамбля "Стиль Пяти", их фирменное сочетание традиций народной музыки и новаций полюбилось поклонникам и подтверждено на десятках Всероссийских и Международных конкурсов.

Для концерта 30 июня составлена превосходная коллекция самых разных «хитов» классической музыки. Это мелодии из зарубежных и российских кинофильмов, обработки русских народных песен, танго Астора Пьяццоллы, от которых захватывает дух у слушателя!

Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Гала-концерт

Когда: 30 июня 2019, 19:00

Где: Музей «Россия – моя история» (Бассейная улица, д.32)

«Музыкальное путешествие по стилям и странам»

Исполнители:

Итальянский квартет саксофонов п/у Федерико Мондельчи

З.а. России Мария Сафарьянц (скрипка)

Ансамбль русских народных инструментов «Стиль Пяти»

Симфонический оркестр Ленинградской области

Дирижер – Михаил Голиков

Заказ билетов: 8 (812) 928-22-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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