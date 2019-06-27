Гала-концерт музыкального фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет 30 июня
Маэстро Федерико Мондельчи и его квартет саксофонов петербургские меломаны знают не понаслышке. Музыканты квартета объехали сотни стран и обрели вечных поклонников в десятках городов.
Импровизационная игра, искусность аранжировок, юмор, свойственный их музыке, принесли им признание. Танго Пьяццоллы, как и многие другие сочинения современных авторов, мы часто слушаем в исполнении Мондельчи.
Высочайшее исполнительское мастерство музыкантов ансамбля "Стиль Пяти", их фирменное сочетание традиций народной музыки и новаций полюбилось поклонникам и подтверждено на десятках Всероссийских и Международных конкурсов.
Для концерта 30 июня составлена превосходная коллекция самых разных «хитов» классической музыки. Это мелодии из зарубежных и российских кинофильмов, обработки русских народных песен, танго Астора Пьяццоллы, от которых захватывает дух у слушателя!
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». Гала-концерт
Когда: 30 июня 2019, 19:00
Где: Музей «Россия – моя история» (Бассейная улица, д.32)
«Музыкальное путешествие по стилям и странам»
Исполнители:
Итальянский квартет саксофонов п/у Федерико Мондельчи
З.а. России Мария Сафарьянц (скрипка)
Ансамбль русских народных инструментов «Стиль Пяти»
Симфонический оркестр Ленинградской области
Дирижер – Михаил Голиков
Заказ билетов: 8 (812) 928-22-40.
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