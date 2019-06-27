2019-06-27T20:18:14+03:00
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«Светская хроника» в тройке лидеров вечернего прайм-тайма

Программа продолжает набирать популярность
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Дети знаменитостей - Киркорова, Пугачевой, Лободы, Реввы.Дети знаменитостей - Киркорова, Пугачевой, Лободы, Реввы.
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Премьерный выпуск главного тележурнала страны «Светская хроника» в минувшую пятницу, 21 июня, установил новые рекорды по телесмотрению.

В целевой аудитории канала – «Все 25-59» доля составила - 8,7%, а в аудитории «Все 4+» - 9,2%. Это третье место среди федеральных каналов. Истории «Светской хроники» также пришлись по вкусу зрительской аудитории «Все 18+» - 9,5% и женской аудитории «25-59» - 11,8%. В обеих категориях программа заняла второе место в вечернем прайм-тайме среди всех федеральных каналов.

Смотрите новый выпуск программы «Светская хроника» в пятницу, 28 июня, в 23:45 на Пятом канале!

В этом выпуске:

Дети знаменитостей - Пугачевой, Лободы, Реввы - устроили для своих родителей концерт. Представление проходило в подвале замка Примадонны. Еще пару лет назад певица сделала здесь небольшой концертный зал ко дню рождения супруга.

Чем удивили звездные наследники? Почему среди приглашенных не было детей Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте? И что теперь объединяет Галкина и Лободу?

Елена Ваенга каждый понедельник обещает себе начать новую жизнь и заняться спортом. Но постоянно откладывает эти планы на потом. Певица все свои недостатки знает и не скрывает их. Эксклюзивное интервью певицы в программе “Светская хроника”!

У сына Сергея Лазарева вместо стандартной азбуки – награды знаменитого папы. Пятилетний Никита уже неплохо читает и может наизусть рассказать стихи. Какие еще таланты у Лазарева младшего? Как он проводит лето со своим папой? И от чего певцу пришлось отказаться ради мальчика?

Голый король! Филипп Киркоров предстал перед фанатами … обнаженным! Зачем артист в 52 года скинул с себя все? Почему не боится критики? И что пропало у Филиппа? Подробности смотрите в сюжете “Светской хроники”.

Звезда советских и российских кинофильмов Ксения Качалина теряет память! Что привело некогда талантливую актрису к затворническому образу жизни? Почему Качалина живёт среди гор мусора, и собирается ли она менять свою жизнь?

ИСТОЧНИК KP.RU

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