Петербуржцы самостоятельно создали зону отдыха на Малой Конюшенной
Несколько месяцев назад Малая Конюшенная улица преобразилась. Зона, которая получила статус «пешеходной» двадцать лет назад, была такой лишь на бумаге. По ней смело разъезжали легковушки и грузовики, а жители окрестных домов парковали здесь транспорт. Привычная картина изменилась, когда на это обратил внимание петербуржец Артур Стамбульцян.
Раньше на улице постоянно парковались автомобили.Фото: Артем КИЛЬКИН
Вместе с друзьями он целый месяц писал обращения в различные инстанции и просил освободить улицу от автомобилей. Мужчина добился своего. Малая Конюшенная избавилась от «оков». Теперь за парковкой строго следят. Бросать транспорт без присмотра нельзя, а на разгрузку товаров у кафе отводят не больше десяти минут.
НЕТ СКАМЕЕК
Утром в субботу, 29 июня, петербуржцы удивились еще больше. На улице появились трое - Артур Стамбульцян, Ольга Мнишко и Павел Додонов. С собой они принесли деревянную мебель, строительные инструменты и деревья в горшках. Прохожие удивленно наблюдали за тем, как троица что-то мастерит и обсуждает, куда поставить растения.
Островок создавали самостоятельно. Фотограф: Артур Стамбульцян.
Через несколько часов посреди Малой Конюшенной возникла зона отдыха. Удобные шезлонги, столы и стулья, а также книжная полка. Авторы проекта объясняют, что так хотят решить проблему с местами, где можно посидеть и отдохнуть. Поблизости нет ни одной лавки или скамейки.
- Задумка появилась, когда мы обсуждали с Артуром, что Малая Конюшенная улица пустая и неживая. Я предложила поставить туда летнюю мебель и посмотреть на реакцию людей, - поделилась с «Комсомольской правдой» Ольга Мнишко. – Мы не предлагали устанавливать скамейки администрации района. Я часто сотрудничаю с ними и знаю, что у них есть предубеждения, оставшиеся с советских времен. Они уверены: если поставить скамейки, на них обязательно будут собираться бездомные, алкоголики и наркоманы. Это, конечно, возможно. Но мы хотели показать им, как это будет на самом деле. В первую очередь это будет пространство для мам с детьми, пенсионеров, студентов.
Авторы проекта. Фото: предоставлено Артуром Стамбульцяном.
«НАДЕЕМСЯ НА БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ»
Активисты создали зону на собственные средства. Сами покупали мебель и сами ее собирали. Зелень подарил питомник. С произведениями, которые поселились на стеллаже, помогла библиотека «Современник». Среди авторов – Сергей Довлатов, Стивен Кинг и Андрей Плеханов и другие. Помочь расширить библиотеку может каждый. Достаточно принести книгу и поставить ее к остальным.
Главное, чтобы к зоне относились бережно. Фотограф: Артур Стамбульцян.
- Мы сделали это с надеждой, что мы все оставим на улице, и никто это не растащит, - поделился с «Комсомольской правдой» Артур Стамбульцян. – Нам бы хотелось, чтобы все это так и осталось. Надеемся на человеческую бдительность и бережное отношение к имуществу. А еще важно, чтобы отдыхающие с уважением относились к людям, которые живут на этой улице. Чтобы не было шума и мусора.
Можно отдохнуть с книжкой в руке. Фотограф: Артур Стамбульцян.
Когда пространство было готово, Артур, Ольга и Павел остались, чтобы понаблюдать за реакцией людей. Те с удовольствием отдыхали в меблированном островке. Приходили и мамы, и пенсионеры и велосипедисты, уставшие крутить педали.
ИСТОЧНИК KP.RU